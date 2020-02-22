侏儒症男童遭欺凌喊「我想死」勁痛心　「狼人」曉治積曼拍片安慰

「給我一條繩子，我要殺了自己！」澳洲一位患侏儒症的9歲男童自白短片令人痛心，他因在學校被同學欺凌而哭喊要自殺，媽媽忍痛將兒子崩潰的畫面上傳網絡，並指「這就是欺凌造成的傷害！」影片隨即引起熱議，網民更發起「停止欺凌」（StopBullying）運動，連在Marvel《X-Men》系列中飾演「狼人」的曉治積曼（Hugh Jackman）都拍片為他打氣：「你有我支持你！」

昆頓因在學校被同學欺凌而哭喊要自殺，媽媽忍痛將兒子崩潰的畫面上傳網絡，並指「這就是霸凌造成的傷害！」（直播影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

澳洲媽媽雅拉卡（Yarraka Bayles）周三（19日）到學校接兒子昆頓（Quaden）放學時，親眼目睹兒子被欺凌。她忍痛在facebook開啟直播，錄下兒子崩潰畫面，並說「我要讓每個人、每位爸爸媽媽和老師知道，這就是欺凌造成的傷害！」

影片中，昆頓坐在車廂內絕望地哭喊說「我想死」、「給我一條繩子，我要殺了自己！」其後將頭埋進椅背痛哭。雅拉卡看到孩子痛哭的畫面，亦忍不住啜泣，並指責這些欺凌、嘲諷的事件每次都在發生，「請你們教育好自己的孩子、家庭、朋友！」

曉治積曼為昆頓拍片打氣，「你比認識的自己更堅強」。（影片截圖）

這段令人心痛的短片隨即引起熱議，超過2000多萬人觀看，有網民亦發起「停止欺凌（StopBullying）」行動，並留言鼓勵昆頓要堅強活下去。荷里活影星曉治積曼昨日（21日）亦為他拍片打氣，「你比認識的自己更堅強，不管發生任何事，都有我這個朋友支持你」。

同樣患有侏儒症的美國喜劇演員布萊德（Brad Wiliiams），為昆頓發起眾籌活動，希望能贊助他們一家到迪士尼樂園遊玩，目前已籌逾43萬美元（約335萬港元）。他表示，希望喚醒大眾對欺凌負面影響的關注，令父母和孩子可以從中學習，「我們可以變得更好」。

（綜合）