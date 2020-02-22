初生嬰常肚痾抽搐、房內藏奇怪吸管　台媽驚揭陪月開工期間吸冰毒

不少媽媽分娩後身體未恢復，分身不暇難以照顧小孩，都會選擇聘請陪月幫忙，不過能否請到對的人都要「講彩數」。近日一名台媽於facebook分享中伏經歷，指去年誕下孩子後請了陪月，讓對方住在家中開工。 陪月工作表現沒有大問題，可是台媽與丈夫發現孩子身體狀況異常，常常肚痾及抽搐，皮膚也變差，後來更意外在家發現奇怪的斜切口吸管，帶孩子到醫院檢查後竟驗出體內有冰毒，揭發陪月開工時竟在家中吸毒，案件現時已交由桃園警方跟進。

台灣一對夫婦意外在家發現奇怪的斜切口吸管，揭發聘請的陪月竟在家吸毒，連累其初生兒子。（fb群組「爆料公社」圖片）

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「我家新生兒的頭髮竟然驗出安毒！」台灣一名郭姓媽媽日前於fb群組「爆料公社」發文，指去年底誕下第二胎後，聘請了陪月留家幫忙照顧，一直相安無事。

不料有日家中突然收到匿名信，指涉事陪月有吸毒習慣，信上更寫着：「萬一精神不集中、安非他命（俗稱冰毒）當奶粉泡給寶寶喝，是會死人的，反正吸毒就不要做保母。」當時夫婦未有為意，以為只是惡作劇或同業抹黑，但為了安全亦決定不與陪月續約。

後來郭女的丈夫在家中找到一支奇怪的斜切口吸管，上面沾有半透明結晶物，附近則放有鐵鉗、打火機，垃圾桶內也藏有「兩頭焦黑棉花棒」，嚇得即時報警。陪月得知證據確鑿，直接承認吸管是由她帶進嬰兒的房間。

後來夫婦留意到初生兒子的健康狀況有異，常常出現反白眼、肚痾、抽搐的症狀，皮膚亦變差，擔心之下只好帶兒子到醫院檢查。男嬰的驗尿結果顯示對毒品並無異常反應，可是頭髮中竟驗出「含有甲基安非他命4928pg/mg、安非他命208pg/mg」，令兩人驚訝又憤怒。

郭女於帖文怒斥：「如果不是這位月嫂在我的嬰兒房、在我孩子旁吸安，怎麼可能會是這樣的檢驗結果？」她說得知孩子體內驗出毒品後一直未能安睡，每日以淚洗面，擔心兒子的身體及腦部已受損，「明明是被害者卻要受盡折磨；每每想到當時信任她、把孩子託付給她，我就心如刀絞」。

她又指，公開事件是不希望再有下一名受害人，直指陪月責任重大，「我想到如果沒有告知社會大眾，她一樣會持續擔任月嫂這份神聖的工作，可憐的嬰兒不會說話，無法表達自己的痛苦，才剛出生就要忍受這種摧殘，如此對待」。

案件現時已交由桃園警方跟進，不少家長看過相關帖文亦怒斥涉事陪月，「這個該重罰判刑」、「為孩子心痛，這吸毒嗑藥不是人，非常可怕」、「怎麼這麼缺德啊」。亦有人認為當局應加強規管及抽查陪月，「請了合法的月嫂還是發生憾事，到底要怎麼讓我們安心的當父母」、「日後應該公布名字讓大家提防」。

（綜合）