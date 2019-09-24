【虐兒】新加坡女傭奶粉混洗衣粉圖殺3個月女嬰　背後原因極心寒

新加坡日前發生一宗恐怖虐兒案。一個家庭聘請了兩名分別來自印尼及緬甸的女傭，兩人各自被分配負責不同的家務，相處一直相安無事。直至去年，僱主突然要求來自印尼的女傭負責所有家務，而緬甸女傭則只須照顧家中初生女嬰，因而引起印尼女傭的不滿，懷恨在心下多次將洗衣粉混入女嬰的奶粉中，企圖嫁禍緬甸女傭，事件最終被傭主揭發，印尼女傭被判監3年。

新加坡一女傭不滿僱主工作安排，竟於少主的奶粉中混入洗衣粉，企圖嫁禍另一女傭。（示意圖，資料圖片）

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被判監的印尼女傭29歲，她自2015年4月起為女嬰的叔叔工作，職責包括處理家務、照顧僱主及其家人。至女嬰出生後，父母再聘請一名來自緬甸的25歲女傭負責照顧，兩名女傭雖然由不同僱主聘用，但於同一單位內工作，各自負責不同的家務。

女傭趁無人發現收起一隻奶粉膠羹，將兩羹不同牌子的洗衣粉混進女嬰的奶粉罐中。（示意圖，資料圖片）

去年9月6日，印尼女傭在單位2樓熨衫時，趁無人發現收起一隻奶粉膠羹，其後將兩羹不同牌子的洗衣粉混進女嬰的奶粉罐中，混合奶粉後便棄掉該膠羹。

女嬰的母親沖奶粉時發現異樣，私下調查後決定報警。（示意圖，資料圖片）

翌日晚上，女嬰的母親沖奶粉時，發現已搖勻的奶內有黑色及粉紅色的異物，起初還以為是未洗乾淨，遂換了一個奶樽，不料竟再於樽內發現藍色顆粒。女嬰的母親感到懷疑，打開奶粉權檢查，一打開便聞到濃烈的洗衣粉味道，遂即時改為餵母乳。家人得悉事件後私下調查，女嬰的母親甚至返回購買奶粉的商店查看，其後將嫌疑人鎖定為印尼女傭及報警。

案件上周五（20日）開審，涉事女傭於庭上認罪，直指對僱主分配工作的安排感到不滿，稱緬甸女傭只需照顧女嬰，而自己則要負責所有家務，出於嫉妒之下，決定於奶粉「加料」嫁禍對方。她事後求情指，自己仍需養家，而近日母親生病，年幼的妹妹則仍在讀書，希望法官可以輕判。

當地地方法院法官拉姆（Prem Raj）指出，女傭的罪行性質嚴重，指出她「故意針對的受害者，是一個無辜、脆弱和無力的嬰兒」，又形容其行為屬「有計劃、有預謀的犯罪，以女嬰作為製造問題的工具，並採取了積極措施避免被發現」。不過考慮到女傭早期就認罪，以及她願意與當局合作，判處3年監禁。

（海峽時報、亞洲新聞台）