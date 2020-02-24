武漢肺炎｜微信傳犀牛角製安宮牛黃丸可治重症　不法商獵殺做假藥

新型冠狀病毒疫情肆虐，早前國家衛健委發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，建議採用中西醫結合的治療方式，指出中藥治療中的重症藥物包含安宮牛黃丸。最近來自中國和老撾的走私賣家，則透過微信宣傳消息，聲稱藥丸成分中含犀角，製作假藥以高價圖利。有印度保育人士擔心，當地阿薩姆省野生犀牛棲息地鄰近中國，恐面臨遭到走私滅殺的威脅。

有印度保育人士擔心，最近瘋傳訊息可能會威脅到阿薩姆省內野生犀牛的安危，面臨絕種危機。（「Kaziranga_National」網站圖片）

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英國環境調查協會（Environmental Investigation Agency，EIA）近日發表調查報告，指中國及老撾有不法商人於微信上創立大量假帳號兜售老虎、大象、犀牛、盔犀鳥和其他野生動物製品，又聲稱加入了犀牛角的「安宮牛黃丸」可治療新型冠狀病毒。

國家衛健委於上月曾發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，當中指出建議採用中西醫結合的治療方式，又稱中藥能有效減輕發燒徵狀、控制病情發展，以及減輕併發症等，其中重症治療藥物包含安宮牛黃丸。

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不過他們解釋列出的中藥無預防新型冠病毒的效果，除非是醫生處方，否則在中藥相生相剋的原理下，切勿自行配藥服用。而安宮牛黃丸初時的確以犀角為成份之一，但直至1990年因為保護野生動物約束下，則改以水牛角替代，而藥效沒有差別。

EIA在報告中指出，由於內地瘋傳犀牛角入藥可治新冠肺炎消息，憂慮有不法商人因此大舉走私獵殺，增加犀牛絕種風險。EIA收到由中國走私商在微信傳出的產品宣傳照，包裝盒用漢字寫上「安宮牛黃丸」，裏面的說明書卻是韓文，寫明由朝鮮一間藥廠生產，配方上亦列明有犀角和麝香，藉此以高價發售賺錢，和現時中國製的版本不同。

其實自20世紀開始，犀牛常被獵殺再製成藥材或補品等，每年因此有數百隻犀牛被殺，全球數量更持續下降，是瀕臨絕種動物，所以已被列為保育類動物。早有研究發現，犀牛角的主要成份是角蛋白，和人類指甲成份一樣。

鄰近中國的印度阿薩姆省（Assam）野生犀牛數量佔全球總數95%，其中卡濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）、馬納斯國家公園（Manas National Park）和其他國家公園，單角犀牛量最多，並經常傳出有不法狩獵者獵殺犀牛後，再割下犀角以作出售。

有印度保育人士擔心，最近瘋傳的訊息可能會威脅到阿薩姆省內野生犀牛的安危，令犀牛被獵殺取角風險大增，面臨絕種危機。

（綜合）