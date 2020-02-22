武漢女曾遊京都租和服　店主婆婆寄口罩送祝福：祈願健康無恙

所謂患難見真情，日久見人心，湖北武漢江漢區一名少女日前收到來自日本京都的包裏，打開才發現寄件人原來是她去年到日本京都旅遊，曾有一面之緣的和服店東主青木婆婆。在包裏內，除了放有3包超立體口罩、165個外科口罩和朱古力等，還有婆婆親筆寫下的祝福卡片，令少女大為感動。

武漢少女與和服店老闆青木婆婆。（微博影片截圖）

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武漢少女魏杉杉周二（18日）早上收到一個來自京都的包裏，上面寫有「花之繪姿，青木婆婆」，她一開初心想自己沒有日本友人或曾外地留學，未料查看寄件地址後，方發現是京都清水寺附近一間和服店。魏女即想起去年4月曾到該處旅遊，並在店內租了兩套和服拍照。當天臨走前，店主青木婆婆拿出泛黃的記事簿，讓她留下姓名、電話和住址，表示是用作紀念。

過去一年間，魏女與青木婆婆未曾聯絡，故對婆婆突然寄來包裹感到驚訝。婆婆在包裹中放有3包超立體口罩、165個外科口罩、消毒液和朱古力，更有一張手寫卡片，以中文和日文寫道：「祈願魏杉杉身體健康無恙。」

一名武漢少女日前收到日本包裹，未料是與她只有一面之緣、和服店老闆青木婆婆寄來，除了送她口罩和消毒液，還親手寫祝福卡片。（微博圖片）

魏杉杉其後在微博發帖，表示日前分享這段窩心故事後，得知原來不只她一人收到青木婆婆的包裹，她事後打長途電話給婆婆，「用了畢生所學日語進行了交流，奶奶語速很快，聲音聽起來還是很有活力！」，對方還一直問她是否「元気」（身體好嗎？）最後更用中文說非常感謝。魏女續指，在今次新冠肺炎疫情過後，她和家人定會再去京都拜訪婆婆，以表感謝。

（微博）