武漢肺炎｜韓政府應急程式英文翻譯勁災難　釜山19級地震未算最驚

韓國（南韓）連續多日新冠肺炎確診病例急增，截至周日（23日）上午已累計556宗。為確保不諳韓語的外籍人士能接收疫情資訊，當地政府利用外國人專用的災難預警應用程式提供最新消息。不過有駐首爾的英國記者發現，程式經常出現「災難式英文翻譯」，不但突然提到「麵包碎」，更有「19級地震」等驚嚇內容。

韓國政府為了向外籍人士發放疫情資訊，利用去年12月推出的災難預警應用程式提供最新消息。（Twitter「koryodynasty」）

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韓國行政安全部去年12月宣布，與旅遊發展局合作推出緊急災難短信外語翻譯服務系統，將中央及地方政府發放的資訊，通過旅遊發展局譯成中、英語，再以「緊急應對軟件（Emergency Ready App）公布，當中包括地震、緊急服務及疫情等消息。

駐首爾英國記者拉希德（Raphael Rashid）近日在Twitter發帖，發現當局的疫情資訊經自動翻譯後錯漏百出。據他上傳的截圖可見，應用程式將肺炎消息錯譯成「釜山發生19級地震」，呼籲市民在公共交通工具上載口罩，類似情況更重複出現。

++按圖即看「災難翻譯」例子++

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當局發放的提示訊息中，韓譯英資訊間中會摻雜意思不明字詞，例如「地震在Noro 19爆發」、「韓國冠狀病毒-19傷亡（1919）」、「為防止山火蔓延，若有新天地病徵請致電當局」、「懷疑接觸過『凍結和爆裂（freezing and bursting）』肺炎患者的人」，令在韓外國人看得一頭霧水。

與此同時，有部分提示信息亦因翻譯出錯，看起來就像與疫情毫無關係，變相令人容易錯過重要資料。例如一則由慶尚北道義城群局方發放的訊息寫着：「明天告知『麵包碎』」，原來所謂「麵包碎」原文是指「確診者移動路線」，兩者意思相差甚遠，非常誇張。

拉希德指，當局推出程式的原意雖好，但卻鬧出「災難級翻譯」笑話，令他不禁批評：「在疫情緊急之際，（政府）真的連一個懂英語、並能檢查發出資訊的人都沒有？」

（Twitter、韓聯社）

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