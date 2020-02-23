澳牛店員貼心將地下背囊拎上櫈　黃之鋒笑言不安　網民：經濟指標

老牌茶餐廳澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」除了以「光速餐」聞名，店員喝罵食客的「獨特服務態度」更是令不少港人及遊客也「又要驚又要朝聖」。香港眾志秘書長黃之鋒早前到澳牛用餐，分享店員細心為他放好背囊的「服務」，笑言「有啲不安」。有網民留言，指澳牛店員及的士司機的服務態度就是香港經濟的指標，亦有人為店員平反，說他們「其實個個是暖男」。

黃之鋒發文稱到澳牛用餐時，店員代他放好背囊，笑言「服務咁好覺得有啲不安」。（黃之鋒fb圖片）

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黃之鋒昨於facebook專頁發文，貼出澳牛馳名茶餐的相片，稱他用餐時「識做」地將背囊放於地上以免阻到其他食客，然而店員卻上前一邊幫他放好背囊，一邊說：「哥仔，個背囊擺地下污糟㗎，嚟嚟嚟，幫你擺上張圓櫈度嘛！」店員的超親切服務態度，猶如劉德華經典廣告中的示範一樣，令之鋒也不禁笑言：「澳牛服務咁好覺得有啲不安……」

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帖文引來大批網民討論，有人稱澳牛店員及的士司機的態度都是「香港經濟指標」，態度愈差反映經濟愈好，又指近日受疫情影響，澳牛也貼心提供消毒物品，「每檯一支搓手液，第二度真係未見過」。

另有不少食客為澳牛店員「平反」，指他們並非如都市傳說所言冷漠及兇神惡剎，反而「個個都係暖男」，不但對「弱孕傷病」提供特別服務，非繁忙時段更會貼心為客人安排較闊座位，甚至友善地與食客吹水。

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