【武漢肺炎】病患不斷　看診受感染　孝感巿醫生黃文軍殉職遺妻兒

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，湖北省孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫生黃文軍在搶救患者時不幸受感染，周日（23日）不治離世，終年42歲。

黃文軍除了是一名醫生，亦是一名共產黨員；疫情爆發後，他在上月24日曾立下「請戰書,」，引用林則徐「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的名句，「我申請去隔離病房，共赴國難，聽從組織安排」，主動請纓到前線救治病人。由於醫院不斷湧入大量病患，再加上操勞過度，導致黃文軍看診時不慎受感染，後來經院方多番搶救無效，至周日晚宣告不治。

黃文軍的妻子在同一間醫院工作，她檢驗科負責測核酸，她說，丈夫確診後先居家隔離兩日然後才送院，「我把他轉到ICU（深切治療部）後，沒有幾天他就插管了，之前他能跟我說話，最後是給我打了一個電話，他說的是讓我早點接他回家，結果到晚上就不行了。我電話都沒有聽清楚，是他們（院方）轉達給我，因為他一直戴着呼吸機。」

她形容黃文軍對病人的態度特別好，除了吃飯睡覺，六成時間都在上班，「我覺得他真的是赴國難的這種心態上了戰場，國難當頭，不在乎自己，也要報名去隔離病房。（我們的）孩子不到12歲，他屬於我們家最大的主力，不知道（怎麼辦），作為一個母親沒有了兒子，一個愛人沒有了丈夫，一個孩子沒有爸爸。」

不斷看診 過度操勞

孝感市中心醫院表示，由於目前疫情仍然嚴峻，院方決定只發訃告，不辦追悼會。黃文軍的同事透露，由於黃文軍的看診人數較多，因而導致身體疲勞，加上醫生替病人看診都是連續不間斷，可能在過程中被感染新型冠狀病毒。

網友對黃文軍的離世表示難過，留言稱「所以那些在外面晃的人，你們對得起這些倒在戰疫一線的醫護人員嗎？」、「幾乎每天都有一線工作人員殉職的消息。太痛心了！你們要保護好自己，家里人還在等著你們平安歸來」、「我們真的損失不起這些人才」。

據孝感市中心醫院官網資料，黃文軍2001年6月畢業於武漢大學醫學院臨床醫學系，同年8月進入孝感市中心醫院呼吸內科工作至今，並於2012年受聘為副主任醫師，擅長氣胸、胸腔積液、肺部感染、支氣管擴張、慢性阻塞性肺疾病、哮喘、肺癌的診治等。

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