【武漢肺炎】傳再有一名「吹哨人」醫生染疫去世　當事人現身闢謠

近日網上有傳言稱，湖北武漢中心醫院急診科主任艾芬因感染新冠肺炎搶救無效死亡。據悉，艾芬曾向醫院提起新冠病毒可「人傳人」的事實，但沒有獲得任何回應，只能先要求科室的醫護人員先戴起N95口罩，因此曾被訓誡。 由於「吹哨人」李文亮染疫逝世的事件早前引起轟動，艾芬的「死訊」也引發網民熱議。 武漢市中心醫院宣傳部工作人員周四（20日）稱，此消息為謠言，艾芬目前正在正常上班。此外，艾芬同日也現身闢謠稱，「自己沒有感染新冠肺炎，現在仍在抗疫一線工作。」

艾芬曾在最初接觸到新冠肺炎患者並向上級示警。（湖北武漢市中心醫院官網）

武漢市中心醫院官網顯示，艾芬擅長各種急危重症患者，心跳呼吸驟停、中毒、休克、創傷、呼吸衰竭、嚴重感染及多臟器功能障礙的救治，是急診科主任（副主任醫師），也是一名教授、碩士研究生導師。

據《中國新聞周刊》此前報道，去年12月18日，艾芬接觸首宗肺部感染表現為「雙肺多發散在斑片狀模糊影」的華南海鮮市場送貨員，及至12月27日，她接診第二宗此類病人，但第二人無華南海鮮市場接觸史。

報道稱，12月30日，第二宗病例的送檢的結果出來，該男子感染的是一種冠狀病毒。看到化驗單上標註有「SARS 冠狀病毒」字樣，艾芬第一時間向醫院公共衛生科和院感部門報告。當日下午，這份檢測報告於被該院眼科醫生李文亮發在同學微信群組裏，並被大量轉發。

該報道還稱，由於接連出現類似病例，今年1月1日，艾芬再次向醫院公共衛生科和醫務處報告了華南海鮮市場附近一診所老闆收治多例病人的相關消息，希望能夠引起重視。她擔心，「一旦急診科醫生或者護士被感染得病了，就很麻煩」。但來自醫學界的相關警示並未被當地官方重視，導致疫情蔓延。