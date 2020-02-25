武漢肺炎｜經濟指標的士司機收入大減　蝕住返工仍有人苦中作樂！

新型冠狀病毒肺炎影響下，不少人都在家工作，即使放假亦減少出街，令的士司機們生計大受影響。的士車租雖然大跌，但未能彌補收入減幅，加上早前有一名司機確診，令不少人抗拒乘坐的士。面對如此逆境，不少司機大呻每日開工根本連石油氣錢及車租都支付不了，變相要「賠錢返工」，不過亦有司機苦中作樂，改變心態面對世界！

大量打工仔在家工作，即使放假亦都減少外出，令的士生意大受影響。（資料圖片）

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一更的士車租視乎車種、新舊程度、租車日子、早晚而有不同，新冠肺炎爆發之前，基本上每更車租約為400至500元，最近在車行車主津貼或減租之下，的士車租大減近半至只需200至300元，但對於急跌的收入仍是杯水車薪，扣除氣錢分分鐘「倒蝕」，比起放假休息更差。加上近期有的士司機不幸「中招」，令司機上班時都擔驚受怕。

市道淡靜之下，有司機大佬選擇樂觀面對，笑言今時今日開工其實極之安全：

又有司機見根本沒有客人，特意選擇行駛風景如畫的林錦公路：

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的士司機生計大受影響，但有人選擇苦中作樂。（資料圖片）

不少網民都建議，的士司機們在疫症之下應該休息停工，否則染病就是「自己攞嚟」。不過有司機指出，今時今日開工未必有合理回報，想賺錢有其他選擇，「點解仍有司機開工呢？」，解釋稱很多人都以的士司機為終身職業，認為疫症只是短期影響，希望可以堅持下去，即使不及醫護人員般偉大，仍然會堅守崗位令社會順暢運作，呼籲大家向在染病風險下仍然開工的司機致敬！

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