作家君比病逝　網民嘆成青春回憶　家長感謝小說成母女溝通橋樑

香港作家君比昨晚（23日）因癌症病情惡化而離世，其著作一直深受中小學生喜歡，更是不少人的青春回憶，得知其離世的消息後，很多網民都在facebook留言悼念，表示「多謝君比老師嘅書陪伴我的童年」。

香港作家君比昨晚（23日）因癌症病情惡化而離世。（fb專頁「君比」圖片）

+ 2

君比的社交平台今日（24日）發文，表示君比「勇敢抗病多時，無奈因病情惡化，她已經於2020年2月23日晚上平平安安的離開我們」。不少網民看到消息都難以置信，更勾起很多中小學時期的回憶。

有網民直言自己看君比的書長大，「你的文字陪伴了我整個青春」、「多謝你的文字教會我的一切」，有人亦分享自己的人生深受君比影響，「君比老師嘅叛逆歲月系列更加影響我工作上嘅決擇，Rip」。有同樣作為老師的讀者也經常介君比的書給學生，「您是我向學生介紹最多的作家，我和學生對您甚為敬重。退休前，每年邀請您到校和學生見面，都讓孩子興奮不已，更喜歡閱讀，每本都愛不釋手」。

君比的著作《四個10A的少年》。（網上圖片）

有作為家長的網民更透露女兒是君比的書迷，「我的大女兒由小學（青春期開始）便一直追看您的作品，即使現在是中學生，也對您的作品着迷。她曾為了買不到您的一本作品而四出尋覓和難過……」。她指君比的書成為了她們母女之間其中一個溝通的橋樑，即使女兒性格內向，卻愛跟分享書中的情節。她感激君比的書打動了她的女兒，「成為她生命中的其中一把鑰匙，打開了她的心門」。

原名馮忻忻的君比曾是德蘭中學的老師，報章專欄上亦經常可以看到她的文章。她著作非常豐富，包括《叛逆歲月》25集、《叛逆青春》系列5集及番外篇、《四個10A的少年》。君比亦曾於2006年及2011年曾獲得香港《中學生好書龍虎榜》最受歡迎作者，在2007至2013年間更連續7年在香港教育城「十本好讀」選舉中當選「我最喜愛的作家」。