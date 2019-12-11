台灣診所神還原70年代日本　作家勾童年回憶：好像回到昭和年代

對於日本人來說，台灣不只是觀光旅遊的絕佳去處，也因地理距離、文化上的相近，甚至也吸引了不少日本人前來工作或移居。然而，當這些住在台灣的日本人倘若遇到生病時，該怎麼辦呢？日本一名專欄作家「小籠包」，近期就在網站分享自己過去在台灣居住時，帶著一歲大的兒子前往台北市南港區的診所，在沒有口譯的情況下看病的經驗。

日本作家小籠包曾到台北的診所看診，並指感覺「好像回到昭和年代」。（Google Map截圖）

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日本專欄作家「小籠包」表示，當時為兒子掛號之後，他和醫師語言不通，只能用手機翻譯簡單的說明了「流鼻水」、「感冒」等情況。進入診間之後，最讓他驚訝的是，醫生打開一個看起來很古老的管狀機器，伸進兒子的鼻子當中，吸出兒子的鼻水，讓他想到70年代的日本、自己童年時看醫生的經驗，「好像回到昭和年代」。

不只是機器，像是牆壁上有著褪色的手繪解剖圖、醫生所坐的唐風木雕椅，都讓他覺得不可思議。回到家中打開藥袋之後，更是讓他吃驚，除了藥包上印著宛若「走鐘」版的米老鼠外，還寫了「Happy」的字樣，都讓他感受到一種七、八零年代日本的風味。同時，他也證實了「就算不會說中文，還是可以在台灣看病的喔！」

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