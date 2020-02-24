【一周星座運勢】單身金牛遇上暗戀對象　有伴水瓶或再與前度聯繫

本週重要星象：週一金星和木星刑克，走出山羊月後遇到兩顆吉星刑克，意味著可能會有放縱自己的現象，金錢上可能會有大筆開支，情緒上可能沒有自制。週三太陽和水星相合，水星一直在逆行，給我們帶來了諸多不便，不過週三有了太陽的庇佑，這段時間可能會給很多人帶來好消息。週六，金星和冥王星刑克，這意味著我們在感情上可能會遇到自己無法控制的問題，注意控制自己的情緒，以免造成無可挽回的結果。

白羊座（3.21-4.19）

◆事業&學習：本週對於工作中的白羊座來說，之間遺留下來的合作項目和計劃或進入到收尾階段，可能會處理項目尾款結算等，不過也不要過於放鬆，部分人會洽談新的合作項目，投入到新一輪的忙碌工作當中。學習中的白羊座可能會為自己制定學習計劃，也會想要遵循計劃的安排。但自身可能會比較懶散，或是因為一些問題安排打亂了你本來的計劃。你也可能需要開始處理關於開學、進修等方面的相關事宜。

◆愛情：對於有伴侶的白羊座來說，你可能沒關注到對方的感受，可能會發生爭執，或是有分手的想法。單身的白羊可能會覺得比較孤單，很期待愛情的出現，但是你不確定自己是不是因為喜歡一個人而想投入到一段感情裡，可能和你心中想的會有所差距。

◆財運&健康：本周正財運不錯，工作會有所得，但也因為社交或聚會等娛樂活動出現大額開支。健康方面注意扁桃體發炎。

金牛座（4.20-5.20）

◆事業&學習：對於工作中的金牛座來說，本週整體的安排不會有太大變化，不過你可能會需要處理一些團隊內部的關係問題，或是就之前沒有統一的問題再一次協調清楚，可能會出現明爭暗鬥的狀況。部分人有遠途出差的安排，不過需要注意出行途中可能會有些緊急情況等你去處理，盡量提前做安排，以免出現背鍋的情況。學習中的金牛座，可能之前的學習計劃已經結束，但並沒有達到自己的預期，不要浮躁，結合實際情況為自己制定規劃才是最為合理的；部分人會接到考試結果的通知。

◆愛情：對於有伴侶的金牛座而言，你會更加註重兩個人的精神契合度，也會用實際行動證明自己的感情。單身的金牛座可能會遇到聊得還不錯的人，或是有了暗戀的對象。

◆財運&健康：本週在財務方面，你可能會因為健康方面有所開支；部分人可能會有一些人情往來需要應酬。

雙子座（5.21-6.21）

◆事業&學習：本週工作中的雙子可能會有較多的合作事宜需要處理，也可能會有熟人介紹合作的機會。不過需要注意你在處理事情的過程中容易急躁，可能很多決定都會比較欠考慮，或是出現事後後悔的情況。部分人可能會讓同事或者員工開始不信任你，你的領導能力也會因此受到影響。在學業上，雙子座可以在本週去解決一些之前沒能處理好的問題，有什麼沒有遞交的，或是沒有寫好的，可以安排起來。本週對於申請留學或是應對考試，都會有不錯的助力。

◆愛情：對於戀愛中的雙子座來說，你們可能會各自忙碌，不過還是會與對方保持較多的溝通，互相講講工作中遇到的事情，排遣一些內心壓力。對於沒有伴侶的雙子座而言，可能會遇到一些曖昧關係，或是隱秘戀情，只是這段時間的感情並不是很好，最好保持清醒的頭腦，理性對待出現的感情機會。

◆財運&健康：在財運方面，近期可能會覺得在資金方面有些緊張，項目尾款或是工作中的報銷事宜會出現拖延的情況。健康方面注意睡眠問題。

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+ 8 + 7 + 6

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巨蟹座（6.22-7.22）

◆事業&學習：本週對於工作中的巨蟹座而言，你的狀態並不是很好，效率很低，處理問題的思路也不是很清晰，導致你接下來需要解決的日常瑣事會比較多。部分人可能會進入新的團隊，開始接觸新的人際關係；部分人可能會找到新的兼職機會，或是為了有更好的發展學習、培養一項新技能。學習中的巨蟹座可能會發現自己已經落後太多了，開始有些焦慮，也會想著不斷去提升自己，先學著就自己的實際情況做好計劃，不要莽莽撞撞地去做事。

◆愛情：對於有伴侶的巨蟹座來說，最近的感情狀態並不是很好，部分人可能對感情失去了信心，會有精神出軌的情況。單身的巨蟹座更希望用有一種陪伴的感覺，但是就算遇到了合適的人，自己的主動性並不強，顯得有些膽小。

◆財運&健康：本週財運不錯，你可能會因為工作的關係有賺外快的機會；不過也有破財的危險，比如罰款或是扣獎金等。健康方面注意腹瀉等腸胃問題。

獅子座（7.23-8.22）

◆事業&學習：對於工作中的獅子座來說，本週你可能會有十足的耐力和決心去完成自己的任務，不過還是容易出現一些突發時間，執行起來並不是很順利，不如資金的不到位，或是合作方的突然退出等，都有可能發生。學習中的獅子們，最近學習的動力並不是很強，可能會感到有壓力，但是面對大量的作業又不得不去學習。

◆愛情：對於有另一半的獅子座而言，你們可能有懷孕、生產方面的消息；部分人需要注意因為金錢分配方面發生的爭執。單身的獅子座近可能會為喜歡的人購買禮物，但你最好還是先搞清楚對方有沒有想要和你有進一步發展的想法。

◆財運&健康：本週你可能會在聚會玩樂、投資等方面有所花銷；部分人需要注意身體健康，可能會因為生病產生一筆不小的開支。健康方面注意傳染流感或者皮膚病。

處女座（8.23-9.22）

◆事業&學習：對於工作中的處女座來說，你想的可能會比做的要多，所以可以先考慮做一個規劃。部分人可能有項目需要落實，但是對方會有拖延、壓制你們的情況。本週在工作中要注意安全隱患，應該更加嚴謹一些。部分人會有提薪方面的打算，準備好自己的“籌碼”，勝算的概率會更大。目前學習中的處女座可以試著靜下心來讓自己安心學習，最好不要被其他瑣事打擾，當你沉浸在學習中時也會體會到成就感。

◆愛情：對於戀愛中的處女座來說，你即使和對方產生不愉快，也會想著去緩和兩人之間的關係，其實有時候只是哄一哄也就沒什麼大問題。單身的處女座可能會有家人或是朋友給你介紹相親對象，但你並不是很願意接受，可能會因此和父母產生衝突。

◆財運&健康：本週在財運方面，你可能會有社交方面的開支；部分人有金錢外借的可能出現。健康方面注意淋巴結方面的問題。

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+ 3 + 2

天秤座（9.23-10.23）

◆事業&學習：本週對於工作中的天秤座來說，你可能會受到來自父母家庭方面的困擾，比如會因此調換工作或是改變工作城市的打算。部分人的職場環境變動較大，比如有新同事的到來，或是高層方面有一些變動。在與同事溝通時需要注意自己的表達方式，否則可能很容易因為急躁產生爭執。學習中的天秤座想要學習的方面和內容會比較多，但是一口吃不成一個胖子，所以還是要注意分清楚輕重緩急。

◆愛情：對於有伴侶的天秤座來說，你們可能有備孕的打算，部分家庭可能會迎接新成員的到來。對於單身的天秤座而言，你並不是太急於脫單，反而也會享受現在一個人的狀態，只有遇到真正契合你的人才會考慮在一起。

◆財運&健康：近期可能會因為健康、投資等有所開支，雖然看著不多，但是真正還款的時候的確有不小壓力。健康方面注意小心割傷或是撞傷。

天蠍座（10.24-11.22）

◆事業&學習：對於工作中的天蠍座來說，你可能會有所懈怠，在處理人際關係方面容易遇到問題，比如溝通出現阻礙，不知道應該如何解決問題，或是因為自己的拖延感到壓力。不要太強出頭，適當地展現自己的實力。當你感慨機會不照顧你的時候，你是不是也應該有一個良好的實力等著機會的到來呢？學業方面，學習中的天蠍座可能會對某一項學科比較在意，也會有較大的心理壓力，成為自己的負擔，將壓力轉化為動力，不斷地汲取養分對你來說才是最正確的決定。

◆愛情：對於有戀人的天蠍座來說，你應該豐富一下日常生活，每天重複一樣的事情總有一天激情會消磨殆盡。單身的天蠍可能會遇到家裡催婚的情況，這可能會讓你對婚姻有所反感。如果你又感興趣的人，那麼通過了解後你可能會認識到對方並不是你心中的那個人。

◆財運&健康：本周正財運比較好，創業或是兼職都會給你帶來不錯的收入；不過可能在朋友身上或是參加活動的場合有一些較大的開支。健康方面注意牙齒酸痛或是牙齦出血。

人馬座（11.23-12.21）

◆事業&學習：對於工作中的人馬座而言，本週你可能需要反復確認一些合同、文件方面的事情，不要過於急躁去處理。部分人可能會參加一些公司安排的培訓活動，或是外出拜訪客戶，在洽談的過程中一定要盡快確認下來，不然會因為競爭者的關係導致合作中斷。盡量保持低調的狀態，在工作中不要太出頭。學習中的人馬座近期行動力有所降低，會有一種有心無力的感覺，並不能按照自己的計劃進行學習或複習；部分人會考慮進修，或參加技能培訓，以此來提高自己的競爭力。

◆愛情：對於有另一半的人馬座來說，近期會比較關注家庭事務，和對方的溝通可能不是很順暢，甚至會有逃避溝通的可能；部分人會遭遇突然分手的情況。單身的人馬座可能會因為工作的原因認識異性，有機會開展新的戀情；部分人也可能會在外出的時候對某一個人一見鍾情。

◆財運&健康：最近金錢方面一直都不是很寬裕，本週會在娛樂休閒、戀愛社交等相關方面有所花費；不過這都是計劃外的開支，需要注意平衡。

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+ 3 + 2

山羊座（12.22-1.19）

◆事業&學習：對於正在工作的山羊座來說，本週你可能回去處理一些突發事務，比如可能涉及到報銷、尾款結算等方面的問題。部分人可能會需要短暫出差，要及時留意交通信息，以免出現差錯。做好公司內部數據的備份，以防丟失。在學業方面，學習中的山羊們心裡會有比較好的想法或是計劃，但是無法落實到具體的行動上。最近比較想偷懶，學習上也無法集中精神，不如適當放鬆一下，把自己逼得太緊，可能會適得其反。

◆愛情：對於有伴侶的山羊座來說，可能你們之間的關係會突然變得有些冷淡，也可能會因為財務問題而引發爭執。單身的山羊可能家裡會給你安排相親，你會比較在意和對方是否能聊得來，三觀一致很重要。

◆財運&健康：最近在財務方面可能會想要努力工作賺錢，不過這段時間可能會想要購置一些家居用品，也會因為自己的某個愛好而有所花費。健康方面注意泌尿系統的問題。

水瓶座（1.20-2.18）

◆事業&學習：對於正在工作的水瓶座來說，你可能會有一些合作方面的事宜需要確認，對於合作條款必須仔細審核，特別是涉及金錢方面，防止出現一些陷阱和霸王條款，給以後帶來麻煩。近期執行力不是很高，內心也比較壓抑，但還是要做好自己的應該做的事。學習中的水瓶座可能你的學習計劃會被一些家庭瑣事打斷，最近的狀態不是很好，理不清思路，可以適當放慢腳步，不要心急。

◆愛情：對於戀愛中的水瓶座來說，最近你的關注點會集中在金錢上，會有購置家具或買房的打算；部分人可能會與前任再次聯繫。單身的水瓶可能正在與人曖昧，或是開始地下戀情，不過要擔心對方是否對你隱瞞了一些事情，可能會讓你處境尷尬的事情。

◆財運&健康：本週的經濟狀況並不是很明朗，可能會得到來自家庭的補貼。近期的投資運不佳，盡量減少自己的投資。健康方面注意口腔或呼吸道方面的問題。

雙魚座（2.19-3.20）

◆事業&學習：本週在工作中，可能會處理一些溝通洽談方面的事宜，可能對於你來說是一個新的機會，展示自己的其他技能。部分人可能對自己的未來職業生涯有了新的追求，會萌生辭職或是換工作的想法，不過還是應該穩定一下自己造作的情緒，這段時間不太適合做一些重要的決定。部分人的工作效率可能會比較低，尤其是在處理合作關係方面，或有拖延症的情況，盡快調整自己的狀態。學習中的雙魚可能回去報一些速成班，拉長線的學習任務並不是很適合你。

◆愛情：對於有伴侶的雙魚座來說，你會更享受兩個人獨處的時間，不過你最好能現實一點，熱戀過後的平淡，那些落差感會讓你產生不安全感。對於單身的雙魚座而言，你可能會對之前的戀情有所留念，回憶之前的美好；部分人要在感情中理智一些，避免被欺騙。

◆財運&健康：本週在財務方面，你的購買慾望比較強烈，可能整體的開支並不會很大，但是購買數量上會比較多。

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