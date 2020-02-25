【武漢肺炎】抖音主播直播睡覺一晚賺8萬　1857萬人在線望住佢瞓

新型冠狀病毒肺炎疫情持續下，很多內地市民躲在家中，避免外出時受到感染。在家中百無聊賴，只好上網打發時間，有抖音網紅看中商機，在鏡頭前直播自己睡覺12小時，竟吸引到1857萬人圍觀，獲得7.6萬元人民幣（約8.6萬港元）的打賞禮物，真正躺着也賺錢。

有抖音網紅看中商機，在鏡頭前直播自己睡覺12小時，竟吸引到1857萬人圍觀，獲得7.6萬元人民幣（約8.6萬港元）的打賞禮物。（微博圖片）

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一名抖音男主播「誰家的圓三」近日因留家閒來無事做，忽發奇想直播自己睡覺的畫面，想知道自己會不會打鼻鼾，沒想到睡醒後竟一夜爆紅，直播期間竟有7000多名觀眾追看，總播放數達到50多萬次。

翌日，他應網民要求再次直播睡覺，沒想到一分鐘內已有10萬人觀看，大家還不斷催促他睡覺，否則取消關注他，結果這場12小時的直播睡覺，竟吸引了1857萬名觀眾在線圍觀，打賞禮物總額達到7.6萬元，最終其粉絲數量從3.7萬暴漲到83.8萬。但「誰家的圓三」卻抱怨「當時才下午5時，我能怎麼辦，只能躺下睡覺」，甚至在睡覺期間起床喝水和上廁所，亦被網民留言批評不負責任。

「誰家的圓三」又指本來只是因無聊才會這樣做，「沒想到網友更無聊」。他表示自己想靠短片等真正留住粉絲，而不是被大家看着睡覺，認為這不是一個好風氣。

（綜合）

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