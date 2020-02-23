【武漢肺炎】疫情未過上海Costco排長龍　當局警告：未能樂觀放鬆

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，但各地已陸續復工，人流都比之前增加。上海的大型超市Costco日前就被拍到人山人海排隊買牛角包（或稱羊角包）及烤雞的畫面，亦有網民指出有人於進入超市後脫下口罩，引來當地防疫部門的關注，公安、市場監管與衛生防疫部門曾上門聯合檢查。

有內地記者到Costco上海閔行店視察，可見超市內人龍處處。（網上圖片）

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有內地記者近日多次到Costco上海閔行店視察，可見超市內人龍處處，有隊伍圍住兩個貨架繞了大半圈，人數約為40人，旁邊的自動門貼有兩張告示，一張是「一人限購一盒，排隊領取，請出示會員卡」，另一張則是「羊角已售完」。

原來人們在等新鮮出爐的牛角包，到了11時許終於有一批牛角包出爐，有人已等了接近2個小時，但仍有很多人在排隊等下一批牛角包。有客人表示也擔心這麼多人聚集可能有風險，「排的時候是有點擔心，但想吃只能排咯」。另一樣熱賣食品烤雞同樣大排長龍，好運的數分鐘就有，也有人要等上半小時。

其中以牛角包為例，有人排隊接近兩小時才買到一盒。（網上圖片）

據悉這家Costco自新冠肺炎爆發至今都有開門營業，不過對進店的顧客有兩大要求，首先所有人在入口處都需要量體溫，進店之後都要戴口罩，但是有人戴口罩進店之後就將口罩摘下，店方亦都沒有人去管理。

Costco人山人海的情況已經引來官方注意，閔行區政府表示已對Costco超市正式提出口頭警告，其他部門包括公安、市場監管局、經委、疾控中心、衛健委等將於今（23日）到Costco聯合檢查。市衛健委亦提醒，傳染病防控遠未到樂觀放鬆時，大家務必繼續努力。

Costco亦向會員發信息表示「為配合新型冠狀病毒疫情防控，賣場營業時間早上9時至晚上7時，賣場限控人流2000，進入賣場請戴口罩」，同時停售熱賣產品烤雞和牛角包。

（綜合）

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