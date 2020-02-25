刪「武漢加油」帖文被鬧爆　福原愛再發文：地球是圓的，一起加油

前日本乒乓球選手福原愛自2016年與台灣選手江宏傑結婚後定居台灣，育有一對子女的兩人除了出演電視節目，亦不時在社交網絡分享生活日常。早於新冠肺炎爆發前，講得一口流利中文的福原愛曾在微博寫道「武漢加油」，惟後來刪文引起內地網民不滿。事隔約一個月，她再次發文回應，指原本帖文引起網民爭執才會刪除，期望疫情早日過去，「地球是圓的我們一起加油」。

福原愛因刪除寫有「武漢加油」的帖文引起內地網民不滿，相隔一個月她再次發文回應。（福原愛ig圖片）

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福原愛從小就到內地接受乒乓球魔鬼式訓練，因此講得一口流利中文，婚後隨丈夫於台灣定居的她，因出演內地綜藝而深受歡迎，平日也不時於微博分享家庭生活。上月23日，她就貼出賀年短片，不過當中並無提及新冠肺炎，或為醫護打氣的內容。

有網民其後發現，福原愛將短片及先前一條寫有「武漢加油」的帖文刪除，隨即引起部分人不滿，指她「不發就不發，發了再刪就有問題了。所以妳還是老老實實地在台灣和日本賺錢吧，別來大陸了」、「這樣還有臉賺人民幣？」、「有疫情，沒有問候，商業化了，不可愛了」、「別再來大陸撈錢了，回去妳的國家吧」。

對此福原愛一直未有回應，直至前日下午，她再於微博發文，稱早前的「武漢加油」帖文留言中有網民對罵，故「趕快刪掉了」。她對事件引起誤會感到難過，「我相信大家想的都是一樣的，希望這次的病毒趕快沒有」，又祝福網民每日開心過生活，「地球是圓的我們一起加油」。

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回應獲粉絲留言護航，稱「懂你的人自然懂」、「總有人心胸狹隘斷章取義，愛醬好好照顧自己」、「真的很不好意思啊！你的初衷我們都理解」、「為什麼一句武漢加油也能吵起來」。