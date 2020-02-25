【武漢肺炎】嫌超市排隊太貼再遭摘口罩　男子暴怒連打大媽4拳

受新型冠狀病毒的影響下，民眾都不敢太多接觸，甚至連他人走近一點都會恐慌。在山東一家超市內，一名光頭男子疑不滿排在前面結帳的兩名大媽一直碰到自己，因而爆發爭執，大媽更抓下其口罩，遭男子連環揮拳毆打她們，導致大媽面部流血，警方正調查事件。

影片中，男子連揮4拳打向女子，並大聲質問「你把我口罩抓下來幹嗎？」（影片截圖）

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事發在本月21日晚上，網上的片段可見，在山東威海一家大潤發超市內，該名光頭男子在排隊結帳時，與兩名穿白衣的女性顧客發生爭執，男子連揮4拳打向女子，並大聲質問「你把我口罩抓下來幹嗎？」旁邊有多名顧客圍觀，但未有人出手阻止。之後片段影到其中一名女子面部流血跑出，大喊「我的眼睛睜不開了」，保安其後報警處理。

涉事男子之後在朋友圈為自己的行為辯解，表示「謝謝大家，但願沒得肺炎，這女的在我結帳的時候一直碰我……我很焦慮很害怕。」有網民則爆料稱「全過程就是排隊的時候相互碰了一下。結果女方這邊一直罵罵咧咧不依不饒，又把男人的購物商品都扔掉了，後來又去抓下男人臉上的口罩，最後導致男人氣爆了把女人給揍了。」

威海市公安局高區分局發出通報，表示現時傷者已被送往醫院治療，疑犯劉男亦被公安傳召調查，案件有待進一步調查。

不少網民對事情的起末都是一知半解，不過紛紛指女子抓人口罩的行為，的確會惹怒他人，「現在抓人口罩和殺人投毒有什麼區別？」、「現在這個時期，摘人口罩，就是想殺人全家，能不憤怒嗎」。