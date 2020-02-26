離婚2天色誘前夫親熱　剪子孫根丟馬桶沖走　狠婦被判囚8年

台灣新竹早前發生駭人聽聞傷害前夫事件，女子因不滿仍同居的前夫到處拈花惹草，竟邀他回家親熱，趁對方脫下褲子時，用工業剪刀剪下前夫的「子孫根」，並掉進馬桶沖走，還向前夫潑硫酸導致毀容。案件在近日審理，女子最終被判8年有期徒刑。

陳男下體受傷嚴重，被送院治理。（ettoday圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名59歲姓黎的女子和57歲姓陳的受害者之前各自有一段婚姻，而且各有子女，兩人交往後再婚，不過黎女發現陳男不務正業，只顧喝酒、賭博，靠黎女在科技廠上班養家，黎女也抱怨陳男經常在外與女子勾三搭四，兩人於是在2019年7月22日離婚。

不料，離婚之後兩日，黎女一心報復，24日晚上8時許，黎女假意約陳夫親熱，當陳男脫下褲子，黎女突然從床墊下抽出25公分的剪刀，直接剪斷陳男的生殖器，再跑到廁所內丟入馬桶沖走，還向陳男臉部潑灑硫酸，驚慌中的陳男逃到浴室報警求救。

警方到場後，黎婦情緒激動，向警員說：「我殺人了，要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」並服用安眠藥企圖輕生。據當日到場的消防員表示，陳男下體受傷嚴重，「他的下體整個被切掉，包括陰莖、陰囊都被沖到馬桶，都已經斷裂了。」

法官認為黎女無殺害陳男的意圖，改以重傷害罪判刑8年，可上訴。（自由時報圖片）

案件近日在新竹地院審理，控方認為黎女有預謀殺人的意圖，以殺人未遂罪起訴，然而法官認為黎女無殺害陳男的意圖，改以重傷害罪判刑8年，全案可上訴。

（自由時報）