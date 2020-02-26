武漢肺炎│桃園設消毒噴霧隧道如灑毒？醫生警告恐造成皮膚炎

桃園某處里長因應開學防疫，設計次氯酸水「全自動噴霧隧道」，學童只要進入隧道，就會有次氯酸水噴出來，期達到消毒效果。此舉看在醫生眼裡直呼「母湯」（台語，意即不行），指次氯酸屬於環境用藥，對皮膚刺激有害，千萬別這樣用。

次氯酸水以及漂白水，目前皆未被證實可以使用於人體。台灣食藥署藥品組科長楊博文表示，市民手部清潔需求，除可使用取得許可證的藥用酒精，建議也可使用台糖、台酒之防疫酒精。

醫生指次氯酸屬於環境用藥，對於皮膚刺激有害。（資料圖片／聯合報記者游明煌攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

開業皮膚科醫生邱品齊說，坊間為了消毒出現太多不可思議的產品，包含含有「次氯酸」的乾洗手、洗手液等，他說，次氯酸屬於環境用藥，怎麼能當作乾洗手的成分之一，現在政府單位都在全面防疫，沒時間嚴格緊盯業者，市民只能睜大眼睛，千萬別用到不適合的產品。邱品齊表示，次氯酸具有殺菌效果，但前提是具有環境殺菌的效果，是由環保署管理，使用於人體的產品，皆需要有嚴苛的規範，包含使用濃度、對於人體的侵蝕力等，統統都沒有相關的規範以及研究。

次氯酸恐造成皮膚炎？即睇醫生點樣講（按圖▼▼▼）

+ 2

相關圖輯：酒精、漂白水用錯或有反效果！15個防疫不能犯的錯（按圖▼▼▼）

+ 37 + 36 + 35

延伸閱讀：

學測放榜查落點填志願 過來人後悔選電資釣出勸世回應

基隆31人在家發燒請假 2人到校家長帶回就醫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】