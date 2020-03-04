韓國網紅穿什麼都有迫爆感！　她Cosplay OL熱爆　真身係專業人士

快要讓人喘不過氣來了！韓國網紅Da seul（IG：vv______08）以超豐滿身材加上高顏值而聞名網絡，她早前一輯Cosplay OL迫爆上衣x超迷你裙寫真已經令不少網民血脈沸騰，本身都走性感路線的她近日又上載了數張令人大叫受不了的泳裝寫真照！Da seul人氣爆燈背後，更是一名物理治療師，真的是內外兼備！

韓國網紅Da seul早前一系列的迫爆上衣超迷你裙寫真令不少網民都覺得血脈沸騰。（IG「vv______08」圖片）

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Da seul能夠做到韓國知名網紅，樣子甜美、五官端正不在話下，她最大的賣點就是擁有可以令人覺得「超誇張」的上圍，不論穿上什麼衣服都必定能營造出「迫爆」效果，性感照愈看愈讓人覺得上氣不接下氣！

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Da seul的IG有多達45萬名粉絲，經常都會更新大派福利照。早前她上載的OL迫爆恤衫系列寫真很快就被網民瘋傳，成為網絡話題。她過去不時Cosplay總引起話題，其他扮演的角色如女僕、喵女郎、少女學生等等，全部都令網民大呼「很可愛喔」、「實在太美了」、「性感到令人難以置信！」

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