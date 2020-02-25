台灣巨乳美女工程師IG大派福利照　Deep V打機曬深長事業線超誘人

IT界本身男多女少（少也不足以形容），能夠出現女神級的人物可以用奇蹟形容！台灣美女小嗨（stilleecho）正職是軟件工程師，更是一名在IG擁有數十萬粉絲的魔術師網紅，身材驕人的小嗨經常大方分享性感打扮照，吸引網民追po；最經典一次要數Bottle Cap Challenge，當時她沒有不用出腳，只用胸部便成功「扭」開樽蓋，技驚四座。

台灣美女工程師小嗨（stilleecho）身材豐滿，令不少人的目光都不知道應該放哪裏去。 （IG「stilleecho」圖片）

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小嗨本身是一名軟件工程師，擁有大學學歷的她喜歡跳舞、音樂、電影等文藝活動。小嗨的白滑皮膚配少許Baby Fat，令她多添幾分可愛。

不過小嗨最令人目光捨不得移開的原因當然是性感打扮下的「爆乳身材」！小嗨的IG上有不少她的「福利照」，當中不乏穿上低胸Deep V照，相中小嗨露出誘人的深長事業線，看得人熱血沸騰。她不論出街、打機、吃飯時都會打卡拍照與網民分享。不過即使小嗨偶爾穿得密實一點「包到上頸」，她的豐滿身材隔着熒幕仍有一種難以言喻的壓迫感！

小嗨曾以胸部完成Bottle Cap Challenge！

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小嗨曾穿低胸Deep V衣服打卡，令網民為之哄動。（IG「stilleecho」圖片）

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正職為軟件工程師的小嗨不斷多方面發展，除了在IG上是一名有逾43萬名粉絲的網紅，亦會在知名YouTube頻道「魔術Channel-Davio」上客串表演魔術，粉絲們肯定乖乖追看！

（綜合）

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