Google Chrome開過百分頁有隱藏彩蛋　網民：無痕模式會有唔同！

Google旗下的瀏覽器Chrome或許你每日都用到，但它有隱藏「彩蛋」你又知道嗎？有台灣網民日前於討論區發文，稱他一向沒有關閉分頁的習慣，沒想到無意中發現Chrome的「小秘密」，在開到第100個分頁時，原本顯示分頁數目的按鍵竟自動變成「尷尬又不失禮貌的微笑」，引來其他網民紛紛實測及討論。

有台灣網民無意中發現Chrome的「小秘密」，稱在開到第100個分頁時發現「彩蛋」。（Dcard討論區圖片）

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樓主於電話的Chrome瀏覽器開到第100個分頁時，發現畫面右上角、原本顯示分頁數目的按鍵竟突然變成「:D」笑臉。（Dcard討論區圖片）

該名台灣網民早前於Dcard討論區以「無意間發現Chrome的小秘密」為題發文，指自己平常都沒有關閉分頁的習慣，每次需要搜尋新的關鍵字時都會開新分頁。日積月累之下，他前日（29日）就於電話開到第100個分頁，一打開頁面時他便發現畫面有異，位於畫面右上角、原本顯示分頁數目的按鍵竟突然變成「:D」笑臉，令他非常驚喜，即時截圖分享：「一個尷尬又不失禮貌的微笑，不知道有沒有人發現？」

帖文引來網民討論，有人看到後直接「實測」，稱iPhone版本的彩蛋是個「:)」笑臉，與樓主的Android版本的「:D」有點不同，亦有人貼出截圖，指無痕模式的彩蛋是個曖昧的微笑「;)」，直呼「太可愛了吧」、「我是個喜歡刪分頁的人，之前知道這個是從朋友手機看到，根本發現新世界哈哈」、「Chrome：你再開試試看啊 :D」。

另有網民「錯重點」，笑言不明白為何有人能打開100個分頁，「我都開十幾頁就忍不住開始刪了」、「我都開不超過五個耶，怎麼做到不清的啊」、「分頁從來不超過5個，強迫症會發作！」