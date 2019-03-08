看YouTube中途彈出廣告確實煩人，其實網上早已流傳各種攔截廣告程式供用戶下載，分別支援Firefox、Chrome瀏覽器，及手機的iOS和Android系統，只要安裝一些附加程式，簡單幾步就能攔截大部分YouTube廣告。目前iOS上的「YouTube」App並無方法完全攔截廣告，而香港區亦未開放免廣告的「YouTube Premium」。由於廣告是不少提供免費內容的網站及影音平台的主要收入來源，這些程式雖未違法，但至今仍面對不少道德爭議。

在YouTube看影片，經常會彈出廣告，要看數秒才能略過。（YouTube影片截圖）

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包括Firefox、Chrome及Safari等瀏覽器上，都有附加元件下載，以攔截網站、YouTube及Twitch彈出的廣告，例如「Adblock Plus 」、「AdGuard」及「AdBlocker」等，且多數可以免費使用。

在Chrome瀏覽器頁面，只要從右上角「更多工具」點出「擴充功能」頁面，點擊左上角，按下方的「Chrome線上應用程式商店」，就能打關鍵字搜出程式下載。而Firefox基本同理，點選「附加元件」就能下載。

比如「Adblock Plus」，是聞名已久的攔截程式，於2002年由一名丹麥大學生開發，及後經歷多個版本，它提供「白名單」功能，即讓用戶自行開放一些網站播放廣告，換句話說，當觀看自己支持的內容時可以容許他們播廣告，當作支持創作。

Google Chrome擋廣告方法：

Firefox擋廣告方法：

手機方面，蘋果的iOS系統亦有攔截廣告的App下載，如「Adblock Plus」和「Crystal」，同樣適用於Safari瀏覽器，成功安裝程式後，只要在「設定」點出Safari，再從「內容封鎖器」中選擇裝好的攔截軟件即可。

不過，這些方法不適用於iOS上的YouTube App，目前並無方法徹底用程式攔截它播出的所有廣告。曾有網民就此向其中一個攔截程式「Adguard Pro」查詢，發現第三方程式是無法技術上攔截App內廣告，大概因為經YouTube收看內容時，程式會同步下載影片及廣告，故攔截廣告時會直接阻停整個App的運作。

iOS擋廣告方法：

Android系統雖然較iOS開放，亦有不少攔截廣告的App，但Google方面經常找到方法繞過它們，繼續播廣告。但是，要留意部分程式因各種原因無法在Google商店上架，會以「APK」形式在網上流傳，使用的話要後果自負。

其實封鎖廣告並未違法，Adblock Plus在2015年曾被一些德國公司控告，指責程式攔阻他們網站的廣告是違法行為，當時法官認為Adblock Plus沒有觸犯法律，令該案成了同類案件先例。

iOS內的「YouTube」App目前無法完全攔截廣告。（「YouTube」截圖）

付費訂閱後可以免廣告的「YouTube Premium」還未在香港區開放。（YouTube截圖）

然而，廣告攔截程式還是引來道德爭議，因為網民在享受免費節目和內容時，內容提供者的收入內源其實來自廣告，這些程式變相幫網民「零成本」看內容。常被指責廣告多的YouTube，在2018年刪除了30秒不可跳過的廣告版本，留下6秒後可跳過及20秒不可跳過的廣告版本，若用戶要徹底阻止廣告彈出，YouTube提供的官方辦法是讓用戶訂閱「YouTube Premium」，可惜香港區還未開放這項服務。

（綜合）