偷食證據暗藏這些App中！必學10大手機捉姦神技　令小三無所遁形

誰說戀愛中的人最傻？若要找到另外一半出軌的證據，每個女生可說是比福爾摩斯還神、FBI還準。除了女生內建，永遠無法用科學解釋的強大「第六感」，現代人最依賴的智慧型手機，也會留下變心的痕跡。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們最常討論，用手機就能查勤、抓劈腿的十大方法。當然小編要提醒大家，破解別人的手機密碼是有可能觸法的，也希望這十大神技大家永遠都用不到啊！

高科技捉姦！女生十大手機搵偷食證據神技（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月11日至2020年02月10日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女生查勤的十大方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

女生最常用的十大手機「抓渣男」神技（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】