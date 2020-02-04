【武漢肺炎】網選近年最令人聞風喪膽流行病　2003沙士竟只排第五

你是否也戴上口罩了呢？這些日子令人聞之色變的「2019新型冠狀病毒」（俗稱武漢肺炎），其傳染力不容小覷，各國也開始傳出不少病例，連世界衛生組織WHO都在1月31日將之定調為「國際公共衛生緊急事件」，全球防疫行動刻不容緩。

不過除了武漢肺炎，我們的日常生活中就充斥著各種病菌與傳染病，民眾平時就應養成良好的衛生習慣、避免疾病上身。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出近年來網友聞風喪膽的流行病，你是否還有印象？

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勿驚慌、勿造謠、勿囤貨

而除了這十種傳染病外，MERS、日本腦炎、德國麻疹等也在全球各地蔓延，只災情嚴重程度不一，我們平時就該養成勤洗手、出入公共場所戴口罩的好習慣，若出國返台發生身體不適的情況，也要如實告知旅遊史，才能讓有關單位在第一時間釐清、追蹤傳染病的情形，更要記得別違法攜帶他國食品，避免造成台灣農、畜牧業的損失。

此外，針對來勢洶洶的武漢肺炎造成人人搶購口罩、酒精的情況，政府也提醒民眾勿過度驚慌、囤積口罩，讓每個人都有口罩可以戴、每個人都可以躲過病毒的侵襲，才能有效杜絕疫情蔓延喔！

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月01日至2020年01月31日，共二年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『傳染病』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網選近年最令人聞風喪膽流行病TOP10（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】