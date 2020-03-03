YouTuber韓國返台隔離3日即開工　唔戴口罩去活動隨時禍延網紅界

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）於全球多國肆虐，韓國爆出多宗確診個案後，政府承認當地出現初步社區爆發現象，不少國家都對韓國實施旅遊警告。常常到韓國拍片分享旅遊及美妝資訊的台灣YouTuber「一隻阿圓」早前被網民揭發到首爾工作，回台後卻只隔離3日便如常工作。周日（29日）她更出席台灣YouTuber大型活動「走鐘獎」，在沒戴口罩情況下與其他YouTuber親密自拍，被網民炮轟「不負責任」，最終要急急發文道歉。

台灣YouTuber「一隻阿圓」被網民踢爆赴韓後沒戴口罩便外出工作，被批不負責任，最終要公開道歉。（「一隻阿圓」ig圖片）

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台灣YouTuber「一隻阿圓」日前於個人頻道上載影片，表示上月20日因工作關係不得不到首爾一趟，其間拍片直擊當地市區情況，可見旅遊熱點如泓大人流稀少，人們都做足準備戴起口罩。本來打算逗留5日的她抵埗後發現疫情迅速蔓延，故急急改了機票提早兩日返台，並承諾會留家隔離。

不過有網民之後踢爆，阿圓僅留家隔離3日便按行程如常外出工作，至周日（29日）更以性感中空打扮出席台灣YouTuber界大型活動「走鐘獎」。沒戴口罩的她當晚與同場多位YouTuber親密互動及自拍，如伸脷扮作舔別人的面、勾頸合照等，被網民狠批不負責任：「這樣根本不管他人安危啊，這是能開玩笑的事嗎！」

網民踢爆阿圓僅留家隔離3日便按行程如常外出工作，周日（29日）更在沒戴口罩情況下出席台灣YouTuber界大型活動「走鐘獎」。（「一隻阿圓」ig圖片）

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網民更揭發，阿圓一度刪除帖文中的抨擊留言，令風波愈鬧愈大，多個帖文均被網民「洗版」。至昨午（2日），阿圓終在facebook專頁及個人instagram發文公開道歉，承認沒戴口罩便外出屬個人疏忽，「因為自身沒有任何的症狀、也沒有發燒的迹象，所以沒有留意到規範的細節，僅知道不需要居家隔離，才導致了限動（編按：即限時動態）的輕率回覆」。

她又指，「走鐘獎」舉辦當日，主辦單位於入場前已安排測量體溫及手部消毒等防疫措施，「因為我沒有詳細了解群聚感染風險、和民眾追蹤管理機制，沒有以身作則作好病情的防治，而有了漏洞，真的是我的不對」。她續指，將會到醫院接受檢測，並會於隔離期完結前「全程待在自己家中，並做好自我檢控，勤洗手，早晚各量體溫一次」。

至於刪除留言一事，阿圓亦道歉表示：「在我一時的情緒下，做出了負面的解讀，並輕率地刪除了留言。在與朋友們的討論後，我已理解到網友們的想法與提醒，接下來我也會好好調整我的心態，做出行動。」