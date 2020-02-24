【武漢肺炎】日本人無懼疫情？　YouTuber揭當地人唔戴口罩的原因

新型冠狀肺炎疫情肆虐，日本確診病例連日不斷上升，情況引起全球關注。有專家指當地恐出現社區傳染，不少民眾亦人心惶惶，當地網民更開始於網上呼籲外出戴口罩及勤洗手。惟有日本YouTuber在當地進行街訪，發現仍有不少人其實無戴口罩的概念，亦分析指日本人不戴口罩與傳統觀念有關。

有專家指日本恐出現社區傳染，不少民眾亦人心惶惶，當地網民更開始於網上呼籲外出戴口罩及勤洗手，惟部份人亦未有戴口罩的意識。（資料圖片）

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在台灣留學的日本YouTuber「大高人Tommy」近日上載影片，發現日本人與台灣人對今次新冠肺炎的抗疫重視程度有着極大差別，他拍片直擊大阪難波、天王寺等人多密集地區，驚見不少當地人依然未有戴上口罩，像平常一樣於街上行走。

Tommy後來訪問多個當地人為何不戴口罩，大部份人承認知道新冠肺炎的事情，但因為相信病情與一般流感差不多，更直言沒有太大危機感，故對戴口罩這事抱着可有可無的態度。他們又解釋，市面上的口罩也幾乎售罄，想買亦買不到，有受訪者更指戴上口罩後太焗促，故不喜歡這樣做。

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另一日本YouTuber「吉田社長」則分析日本人不戴口罩的原因，他在片中稱，在當地人的觀念中，只有患重病的人才需要戴口罩，他們不會為了預防傳染病而主動戴口罩保護自己及身邊人。

另外，當地的服務業人員是不容許戴口罩的，他們認為戴口罩會遮蔽樣貌及表情，可能為客人留下不好的印象，亦是不禮貌的做法，所以在酒店、餐廳等工作的員工很少戴口罩。

有日本網民亦坦言部份人對戴口罩一事過份保守，甚至防疫意識較低，即使今次疫情爆發，但不少老一輩仍拒絕戴口罩，乘搭交通工具時又大力咳嗽，認為社會風氣確實有必要改善。

（YouTube）