嫲嫲去世遺照有摺痕台女fb求助　P圖專家出手完美修復仲變全彩色

親人不幸去世，就只能靠照片追憶故人。台灣有女網民在facebook分享一張舊照片，指嫲嫲上個月逝世後，她在縫紉機抽屜內找到一張爺爺與嫲嫲年輕時的合照，但上面有一條摺痕，希望有修圖達人能幫忙翻新照片。帖文一出，各路高手即空群而出，不單止將摺痕修正，甚至將黑白變彩色，更添紀念意義！

台灣有女網民請修圖達人幫忙，翻新她逝世嬤嬤的舊照片。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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樓主在facebook群組上載爺爺嫲嫲的合照，希望有人可以幫手改圖，稱自己還是學生，經濟能力不高，因此如果有人願意幫手的話，「請你喝珍奶好嗎」照片所見，相中人五官仍然清晰，但原來黑白的照片已經泛黃，可以看出年代久遠，女子臉上位置更有一條長長摺痕。

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不少熱心網民幫忙修圖，直指「高手在民間」、「好多人可以喝奶茶」、「加一點點顏色，看起來輪廓就很深」，又形容「（修圖）高手們真情流露，無償挽救回憶的照片，是台灣最美麗風景無誤」。 修改後的照片不但完全不見摺痕，部分版本更加有額外修飾，例如變成彩色及美工加工，讓相中男女昔年的樣貌活靈活現起來。

樓主隨後亦更新帖文表示感謝，但忍不住悲傷地指，自己近日夢到已過世的嫲嫲，希望其他網民可以分享同樣經驗，讓她知道到底故人回來了，還是自己日有所思，夜有所夢而已。有網民以修圖照片安慰樓主指，「阿嬤笑了！她會希望妳好好的」，希望樓主可以慢慢接受親人離世的事實，很是暖心。

（facebook群組「爆廢公社」）