大馬男餐廳食炒飯驚見碟底有曱甴蛋　侍應死拗：係紅豆嚟啫

外出用膳衛生較差好正常，但總不會想見到食物中有曱甴蛋。有馬來西亞男子網上大投訴，指日前去餐廳食飯，幾乎食完才看到碟底有一顆曱甴蛋，即時向侍應投訴，怎料對方不認錯，死拗是紅豆，他嬲爆切開證明真是曱甴蛋，對方仍是不認錯。

有大馬男子到餐廳食飯，沒料食到曱甴蛋，餐廳仍拒不承認。（Jamal Firdaus FB）

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中伏的是馬來西亞男子Jamal Firdaus，他上周在其facebook分享當時的照片和片段，片中可見他面前碟子的食物已幾近吃完，碟中卻有一小顆啡色豆子，他召來侍應當面切開，證明那就是曱甴蛋。

據Jamal Firdaus所稱，當日他和妻子到涉事餐廳用膳，他沒點餐，妻子則點了炒飯，但她吃不完所以Jamal Firdaus幫忙吃一點，當見到曱甴蛋後他們找來侍應，沒料對方卻狡辯是紅豆，氣不過下Jamal Firdaus才決定拍片，在侍應和鏡頭前證明那真是曱甴蛋。

切開後的曱甴蛋十分嚇人。（Jamal Firdaus FB）

曾有台灣網民實測，從3顆蛋開始養，將近一個月就變出15隻曱甴。（Facebook@爆笑公社）

Jamal Firdaus怒轟吃到曱甴蛋令他無法接受，極想嘔吐，又忍不住胡思亂想，擔心曱甴會在其體內繁殖。這個恐怖食評引來當地網民關注，不少人都鬧爆餐廳離譜，更發起抵制。