珍寶海鮮舫停業　攝影師分享海上皇宮風貌　網民嘆象徵時代終結

屬珍寶王國遺下的「珍寶海鮮舫」是香港地標兼遊客熱門景點之一，但這間有逾40年歷史的海上餐廳突然宣布明天（3月3日）起暫停營業，直至另行通知，令不少港人婉惜。餐廳以雕欄玉砌及氣派堂皇的中式設計聞名，香港有攝影師日前登船拍攝，記錄這艘「海上皇宮」每個角落，慨嘆惜日的「歌堂躉」如今也黯然停業。

香港有攝影師日前登船拍攝珍寶海鮮舫，可看大廳天花有氣勢磅礡的中式畫作，到處古色古香，可惜也難逃停業厄運。（fb專頁「香港遺美」）

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位於香港仔深灣的兩艘畫舫珍寶海鮮舫及太白海鮮舫，多年來都是外國遊客的必到景點。珍寶海鮮舫最初由商人王老吉於60年代尾計畫建造，直至在1971年10月30日、開幕前6日，不幸因為燒焊而導致四級大火，整艘船嚴重焚毀，造成34死及42傷。

商人何鴻燊和鄭裕彤後來買下業權，仿效中國宮廷設計斥資3000萬元重建珍寶海鮮舫，並於1976年10月開業。何鴻燊旗下信德集團香港仔飲食在80年代成功收購旁邊的太白海鮮舫和海角皇宮，新濠國際則在1993年收購香港仔飲食逾8成股權，擁有現時的「珍寶王國」。

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避風塘的「歌堂躉」早於20年代開始發展，本身只是水上人開設的小酒樓，包辦筵席，其後因深受商賈歡迎而升級為「海鮮舫」，一度「稱霸」香港仔避風塘。珍寶海鮮舫以中式手工藝飾物及壁畫聞名，而由周星馳主演、1996年上映的《食神》，最為人熟悉和堪稱劇情高潮的食神大賽，就曾經在海鮮舫上取景。英女王伊莉莎白二世在1986年第二次訪港的時候，亦曾到海鮮舫上參觀。

伴隨停業的消息，facebook專頁「香港遺美 Hong Kong Reminiscence」昨日上傳「歌堂躉」圖輯，記錄船上各處的中式工藝壁畫、雕刻和擺設。攝影師不禁唏噓表示，照片是在大約兩周前去飲茶時拍攝，當時已客人甚少，幾乎可以包場，「現存的海上皇宮，一艘已經停業多年，餘下苟延殘喘的另一艘，今天過後也黯然停業了」。

（綜合）