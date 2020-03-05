【新冠肺炎】首證病毒攻擊中樞神經系統　醫生籲完善腦脊液檢查

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，首都醫科大學附屬北京地壇醫院周三（4日）表示，院方早前接收一名56歲患者，是唯一一宗確診且出現腦炎的病例，患者現已出院；深切治療部（ICU）主任兼主診醫生劉景院指出，由於患者出現意識障礙，故一定要考慮病毒有可能攻擊中樞神經系統。

院方透露，該名患者於1月24日入院，當時已出現呼吸衰竭，屬危重病例，治療3日後病情未有好轉，且出現高燒、乏力等症狀，胸部電腦掃描更顯示雙肺磨砂玻璃密度影範圍擴大；短暫給予經鼻高流量吸氧後，其呼吸窘迫情況未有紓緩，後來在深切治療部接受插氣喉治療。

經治療96小時，患者頜面及口角頻繁抽搐，伴隨持續打嗝。醫生檢查發現，患者出現頸抵抗陽性，雙側瞳孔等大等圓，對光反射遲鈍，四肢肌張力升高，雙側膝反射亢進，以及雙側巴氏徵和踝陣攣的情況，但頭顱電腦掃描顯示顱內未見異常，腦脊液生化檢測也正常。一般而言，頸抵抗、雙側巴氏徵和踝陣攣分別是用來檢測病人是否出現頸部神經、運動神經元和中樞神經損傷的指標。

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患者被臨床診斷為病毒性腦炎

院方於是對患者的腦脊液標本進行檢測，排除其他可能感染的病原體，獲得SARS-CoV-2病毒的基因組序列，最終被臨床診斷為病毒性腦炎；上月10日，院方在充分評估其呼吸及神經功能後，決定拔出氣管插喉，透過鼻導管吸氧；同月18日患者離開深切治療部，25日出院。

劉景院表示，在臨床觀察中，有患者會出現頸抵抗，突發意識障礙甚至昏迷等症狀，而這些病例需警惕新型冠狀病毒可攻擊中樞神經系統，及時進行腦脊液等相關檢查，同時完善腦脊液SARS-CoV-2病毒核酸及基因測序等工作，積極處理相關神經系統併發症，從而降低危重病人的死亡率。

目前新冠病毒肺炎患者會出現的併發症，包括急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）、心肌損害、凝血功能異常、腎臟損傷及肝臟損害等，中樞神經系統受損則屬首例；早前有關於嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）的研究就顯示，引發這兩種疾病的冠狀病毒曾有中樞神經系統受損的案例。

新型冠狀病毒對人體各器官的影響（按圖了解）：

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