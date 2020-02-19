【武漢肺炎】内地研究：病毒攻擊腎臟及睾丸　恐致男患者不育

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等研究人員，最近在預印本平台medRxiv上傳一篇論文指出，新型冠狀病毒除了會導致肺炎，還會攻擊腎臟及睾丸，有可能令男性不育及導致睾丸腫瘤；論文目前尚未在正式期刊上發表。

該團隊起初研究3份既有的臨床數據，分別包含6名、41名和99名患者，第一個樣本是一宗家庭聚集性感染，其他兩項數據集則顯示，感染者中有3%至10%出現了腎功能異常，表現為肌酐或尿素氮升高。此外，7%的患者出現了急性腎損傷。

為了研究新型冠狀病毒會否影響泌尿和男性生殖系統，該團隊於是使用在線數據集分析了血管緊張素轉換酶II（ACE2）在不同人體器官中的表達，結果發現ACE2在腎臟，尤其是腎小管細胞中能高度表達，而出人意料的是，ACE2在睾丸中的蛋白質和mRNA（信使核糖核酸）表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。

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研究人員表示，這項新研究指向了兩個新的靶點，就是新型冠狀病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損傷到病人的腎臟和睾丸；腎小管細胞承擔再吸收和排泄功能，在新陳代謝、體液平衡和酸鹼平衡中起到關鍵作用，而當它用受損傷後，會導致腎小管萎縮，從而加重腎間質纖維化、間質炎性細胞浸潤等症狀。

該論文亦提到，另一個ACE2高表達的器官是睾丸，在某些情況下，病毒引起的睾丸損傷可能導致男性不孕與睾丸腫瘤。此前研究表明，HIV、乙肝、腮腺炎等病毒可以進入睾丸細胞，SARS患者也曾出現並發睾丸炎，影響生精功能。

另外早前有研究指出，新型冠狀病毒和由動物傳播的沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）相似，並會對人體的肺、肝、腎及腸胃等會造成不同程度的破壞。香港大學醫學院院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉曾推算，如果新型冠狀病毒的疫情無法受控，最終可能令全球60%人口受感染，但究竟有多少人會感染或死亡，卻仍是未知之數。

新型冠狀病毒對人體各器官的影響（按圖了解）：

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