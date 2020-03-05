愛的迫降｜玄彬、元斌、元彬分不清？一文教你認清「玄彬」家族！

熱爆韓劇《愛的迫降》掀起熱潮，由「國民老公」玄彬主演的朝鮮軍官「利正赫」更迷倒一眾女劇迷，不過男生們卻一頭霧水，心想「玄彬」不是離開銀幕多年的昔日男神嗎？連《100毛》創辦人林日曦都傻傻分不清，錯認「玄彬」為《藍色生死戀》的「元斌」，還問「點解會唔同咗樣？」引起網民超有共鳴，還翻出更多「玄彬」家族成員。本文就教大家分清玄彬、元斌，還有香港代表元彬！

玄彬、元斌、元彬三個人的名字如此相似，到底應該如何分辨？有網民更抵死列舉以下「玄彬家族」↓↓↓

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韓流始祖：元斌

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42歲的元斌可說是「韓流始祖」，1995年參加新人選拔賽出道，其後於2000年飾演《藍色生死戀》第二男主角「韓泰錫」而爆紅，當年同被封為「國民老公」。2010年元斌憑動作片《殺手代父》（台譯：大叔）榮獲韓國大鐘獎最佳男主角，是他入行以來首個影帝獎項，在此事業高峰之際卻漸淡出幕前，可說是玄彬的前輩。

代表作還包括《太極旗－生死兄弟》、《非常母親》和《來不及對你說》。

韓國四大公共財產之一：玄彬

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今年38歲的玄彬，同樣被稱為「國民老公」及「韓國四大公共財產」，2003年參演電視劇《保鑣》正式在熒幕出道，2年後在《我叫金三順》飾演傲慢社長「玄振軒」一鳴驚人，首套擔正電視劇就以50.5%收視率成為年度冠軍，更在電視台頒獎禮獲首個男演員獎項。

2010年主演《秘密花園》，憑「金洙元」一角獲得韓國百想藝術大賞電視劇部門最高大賞，事業邁向更高峰，並開始參與電影拍攝，惟翌年3月正式入伍開始21個月兵役，並於2014年再度復出。2019年，玄彬與孫藝珍主演《愛的迫降》，收視率成為目前TVN電視台最高收視紀錄，人氣再次直捲韓中港台。

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香港武打明星：元彬

1954年出生的元彬是武術指導兼導演，8歲就被送入中國戲曲學校，與成龍、洪金寶、元彪、元華等人成師兄弟，稱為「七小褔」。

1992年，元彬憑《新龍門客棧》獲得金馬獎最佳武術設計，2012年憑《龍門飛甲》獲金像獎最佳動作設計，3年後亦分別憑藉《一個人的武林》和《智取威虎山》獲得金像獎及金馬獎獎項。