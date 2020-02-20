【愛的迫降】玄彬孫藝珍超甜花絮　摸頭殺對眼甜笑　粉絲：腿軟了

熱爆韓劇《愛的迫降》迎來大結局，由玄彬飾演的「利正赫」和孫藝珍飾演的「尹世理」最終在瑞士浪漫重遇，算是大團圓。不過網民當然耳猶未盡，對於再不能看兩人在劇中甜蜜互動都感到失落，紛紛重溫劇集花絮片段，只見這對緋聞情侶在鏡頭背後的超自然互撩日常，比戲內情節似乎更甜，私下關係更令粉絲好奇，「即使否認戀情也沒用，我認定他們是戀人了」。

愛的迫降是玄彬和孫藝珍第二次合作，看得出私下關係相當好。（孫藝真IG圖片）

《愛的迫降》播出大結局，不捨的網民重溫劇集花絮，發現玄彬和孫藝珍在拍攝《愛》期間疑似秘密在枱底手拖手的畫面。但玄彬所屬事務所隨即解釋，當時是孫藝珍自己雙手疊在一起，否認二人戀愛關係。

不過網民翻看其他《愛》劇的花絮片段，尋找蛛絲馬跡，亦發現玄彬和孫藝珍只要一對戲，兩人笑得超甜，又不時打打鬧鬧，甚至旁若無人，與一對情侶無異，令人更加相信他們的戀愛傳聞。以下為5個充滿粉紅泡泡的「洩蜜場面」：

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

↓↓↓ 槍戰幕後的打情罵俏 ↓↓↓

↓↓↓ 吻戲浪漫得連導演都忘了cut ↓↓↓

↓↓↓ 飄雪中的摸頭殺 ↓↓↓

+ 2

↓↓↓ 床上吻戲爆笑互撩 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

↓↓↓ 玄彬深情告白 孫藝珍感動掉淚 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

玄彬與孫藝珍早於去年初已傳出緋聞，兩人被拍得在美國同遊超市，之後又試過結婚和分手的傳言同時流出，但全遭當事人否認。直至《愛的迫降》播出大結局後，他們之間的化學反應實在太厲害，令兩人的緋聞再次熾熱起來，「請他們原地結婚」。

↓↓↓ 同場加映：【愛的迫降20句心動對白】 ↓↓↓

+ 16 + 15 + 14