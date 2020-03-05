日本停港人免簽證入境　網民理解但失望：唔知幾時先可再去

不少香港人愛日本愛到當成半個故鄉，去旅行都笑言是「返鄉下」，不過在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，日本今日（5日）公布所有從中國及韓國抵日的人士，都要在指定設施隔離14日後才可入境，並規定有關人士只可在東京成田機場及大阪關西機場降落；日本亦暫停包括港澳旅客免簽證入境。消息傳出後，不少香港網民理解但失望，擔心「唔知幾時先可以再去過」。

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有關的消息一出，香港網民反應激烈，有人高呼世界末日，對日本此舉大感失望，有早已購票的網民卻反而感到慶幸，只求消息一出盡快退錢，以減少損失。

有人早已擬定遊日計劃，現在被迫取消甚感無奈，但都對日本有關決定表示理解，「其實日本為咗個奧運真係要做野，個奧運對成個日本太大影響！」有網民則比較關注這次「封關」措施為時多久，直指習慣一年去幾轉日本，擔心或要一拖到暑假前後才再有機會「返鄉下」。

日本擬暫停香港的免簽證措施。（資料圖片）

不過亦有人笑言現在日本隨時高危過香港，如真的太掛住日本，不妨去驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）、AEON或一田百貨等商店買日貨頂住癮先，「總會開返，不過唔知幾時！而家搭飛機都危，經濟又麻麻，當慳錢囉！」