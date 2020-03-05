中國駐日大使館信件現「日本肺炎」　網民轟誤導日媒解釋是誤會

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於全球肆虐，日本確診個案數字持續上升，情況令人關注。中國駐日大使館最近於官方網站發表公開信，提醒在日的內地人注意防疫，惟當中把「在日本的新型冠狀病毒肺炎」寫成「日本新型冠狀病毒肺炎」。日本網上更一度亂傳指中國政府要將新冠肺炎稱為「日本肺炎」，事件隨即引來大批日本網民炮轟，甚至成為當地新聞，惟也有人解釋可能只是誤會。

中國駐日大使館最近於官方網站發表公開信，提醒在日的內地人注意防疫，惟當中出現「日本新型冠狀病毒肺炎」字句，引來質疑。（中國駐日大使館網站截圖）

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中國駐日大使館於上月27日發表「中國駐日本大使館致在日同胞的公開信」，當中有一句提到「目前，日本新型冠狀病毒肺炎疫情不斷變化，我在日同胞對此高度關注」。

早前「武漢肺炎」因為涉及地名問題，世衛最終正名為「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」，就中國大使館公開信提及的「日本新型冠狀病毒肺炎」，在日本被網民以訛傳訛下，引發部分人質疑是否中國政府有意令人有錯誤印象。

中國駐日大使館最近於官方網站發表公開信，提醒在日的內地人注意防疫，惟當中出現「日本新型冠狀病毒肺炎」字眼引起網民質疑。（Twitter圖片）

事件惹來日本網民批評，不少人直指大使館用詞有誤導性，讓外國人誤以為肺炎來源是日本。後來有日媒曾出面澄清屬誤譯，表示其實應理解為「在日本的新型冠狀病毒肺炎」，而不是「日本肺炎」。而公開信首句亦有提及「自國内發生新型冠狀病毒肺炎疫情以來」，即表示官方承認疫情先在中國發生。

有網民特意用Google翻譯功能把該句「日本新型冠狀病毒肺炎」譯成日文，結果譯成「在日本的肺炎」，證明其說法並無誤導，呼籲網民冷靜。（Twitter圖片）

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亦有懂中文的網民於Twitter解釋，這是中文語法，不同報道提及韓國、法國、上海、北京等地方的新型肺炎疫情時亦用上同樣寫法。更有網民特意用Google翻譯功能把該句「日本新型冠狀病毒肺炎」譯成日文，結果譯成「在日本的肺炎」，證明其說法並無誤導，呼籲網民冷靜。

部份網民在多人解釋及澄清後終接受說法，又指大使館應加倍注意，避免招來誤解。但仍有網民表示藉事件表示不滿，直言今次疫情爆發，無論是中國或日本政府亦有責任，他們更認為日政府把關不力導致國民搶購日用品，甚至恐慌會中招，民眾至今仍人心惶惶。

（Twitter）