台黑水虻博士偷食人妻　政府畜試所變炮房　摘粟米成偷情暗號

台灣專門研究黑水虻致力推廣生態循環的研究所博士，偷食人妻鬧上法庭致聲名受損。畜產試驗所新竹分所助理研究員梁世祥博士日前通姦罪成，被苗栗地方法院法官判處8個月有期徒刑。他和人妻偷情細節隨之曝光，採玉米（粟米）、看書都是性交暗號，畜產試驗所各處，更成他們的炮房。

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據法庭判決書指出，梁世祥跟妻子 2010年結婚，至2017年離婚，惟在離婚前梁世祥與涉事已婚女子發生超友誼關係，事後雙方鬧翻，人妻向丈夫坦誠出軌，並出示與梁世祥對話紀錄， 其丈夫怒極因而提告。

梁世祥為畜產試驗所公務人員，據知該人妻只是公司租用實驗室因而在畜產試驗所上班。人妻在法庭作供時大爆與梁世祥的偷情暗號，例如採玉米和看書，就是男方邀請她發生性行為的暗語。

人妻又大爆和梁世祥同樣身處畜產試驗所新竹分所工作，故所內不同地方，也成為了兩人偷情的炮房；溫室、圖書館、南瓜屋，甚至是廢水屋的地板，兩人都曾發生關係，女方更曾因而弄傷背部。

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黑水虻可食用所有農業有機資源物如廚餘、動物糞便、動植物有機體，有助生態循環。（農委會網頁圖片）

小知識：什麼是黑水虻？

據台灣農委會網站介紹，幾乎所有農業有機資源物如廚餘、動物糞便、動植物有機體等都能被黑水虻食用，當黑水虻幼蟲漸漸長大成蛹後，破蛹羽化而蛻變成會飛的成蟲，牠的蛹殼可萃取幾丁質或幾丁聚醣，添加在飼料中，也常應用於工業、農業、醫藥美容等產業作原料。同時，有機資源物經過黑水虻吃食後，殘留下來的剩餘物就是虻肥，本身為極佳的天然土壤改良資材，可改良耕地土壤酸化問題。

梁世祥只承認和人妻3次在宿舍和鐵皮屋通姦，其他地點則一一否認，法庭最終判處梁世祥8個月徒刑、得易科罰金，據知梁世祥已就判決提出上訴。

網民對這宗偷情案大感咋舌，認為其實偷情入罪已過時，而事件上女方亦有錯，應一同承責，亦有人笑言，以後不知如何面對玉米和南瓜。