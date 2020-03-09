美國女用愛種植石蓮花2年　淋水都有時間表　換盆方知崩潰真相！

近年不少人喜歡養多肉植物，因為不需要經常照料都可以保持長春。美國加州一名女子細心照料一盆石蓮花盆栽2年，一直有按時為它澆水，直至近日她發現這盆石蓮花原來是塑膠假花的，令她哭笑不得之餘亦都有被騙的感覺。

威爾克斯種了這盆石蓮花已經2年了，把它放在廚房的窗邊。（Caelie Wilkes fb圖片）

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來自加州的威爾克斯（Caelie Wilkes）在facebook發文，表示種了這盆石蓮花已經2年了，把它放在廚房的窗邊，「它看起來十分飽滿，色彩美麗，整體上都是完美的植物」。威爾克斯對澆水的時候十分講究，有詳細的計劃，如果有人想為石蓮花澆水，她都會拒絕，因為她希望石蓮花可以得到最好的照顧。

當拆去舊的盆子，把石蓮花取出時，發現石蓮下只有一層薄薄的沙子，下面大部分是發泡膠，也沒有植物的根。（Caelie Wilkes fb圖片）

直至近日，她想為石蓮花換過一個新盆，但想不到當她拆去舊盆，把石蓮花取出時，石蓮花下只有一層膠水固定的薄沙，下面大部分是發泡膠，也沒有植物的根。此時威爾克斯才意識到石蓮花原來是假花，「我放了很多愛在這植物」，「我盡了最大的努力讓它保持最佳狀態，但它整棵都是塑膠的」，這讓威爾克斯覺得十分崩潰，「我覺得過去兩年是個謊言」。

帖子引來網民熱論，有網民樂觀地指「它給了你值得珍惜的時間」，亦有人指自己笑了很久，以及也要檢查一下自己的植物是不是真的。

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