【傻傻分不清】外傭「創意」用花盆裝餸　網民笑爆：幾有新年氣氛

外傭初來報到，很多事情都需要僱主悉心教導及提點。不過近日有網民於facebook分享家中外傭的爆笑事，樓主有晚發現外傭準備的晚餐中，其中一碟餸總覺得有點奇怪，之後才察覺外傭竟然用了「花盆」盛餸，引得樓主哭笑不得。網民亦有熱烈討論，表示外傭超有創意，「裝餸又幾靚喎」、「物盡其用」、「行為藝術」。

有外傭誤以為花盤是餐盤，用來盛餸菜。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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樓主近日於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享相片，表示外傭有晚準備了飯菜，不過樓主卻發現當中端倪，更叫網民「找亮點」。相中可見，整枱餸有蝦有菜有鴨掌，看似色香味俱全，但用作盛載鴨掌的碟總有種奇怪的感覺。

不少眼利的網民後來發現，原來它是水仙花的新年專用瓦盆，他們紛紛笑稱外傭的做法夠環保又創新，「姐姐好有新意」、「個花盆係認真的嗎」、「又幾夾喎，好想知好唔好食」、「用咗水仙盆裝餸，仲咁大兜，唔要好似太浪費，照食又有啲想嘔」、「水仙盆菜，有創意，我鍾意」。

亦有網民笑稱有過年的氣氛，「用嚟裝炆鴨掌有特色，好有創意，加上有大蝦，後面仲有跳舞蘭，好有新年氣氛」、「我見到工人姐姐煮嘢食好勁，仲要搵咁靚既盆襯埋一齊好似出街食咁」、「盆滿呀夠好意頭」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

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