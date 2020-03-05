新冠肺炎｜車主酒精噴壺消毒座駕　噴噴下突爆炸　右眼塌陷險摘除

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情令全民衛生意識大增，如何消毒身上的物品是個大學問，事關消毒酒精絕不能亂噴！上月尾，武漢市一名男子用75％濃度的酒精為車子消毒，用上加壓式的噴壺噴酒精，結果按壓時竟發生爆炸，衝力大到令男子右眼塌陷，險需摘除。醫生認為是按壓噴壺時產生靜電，導致噴壺內的酒精爆燃。

男子用加壓式噴壺朝車內噴酒精消毒，結果噴壺突然爆炸。（看看新聞影片截圖）

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由於有研究指出，新型冠狀病毒或可依附在物體表面長達24小時，故許多市民外出後會全面消毒手機、衣物等，但要記得酒精不能亂噴，擦拭是更好選擇！2月28日，居於武漢市洪山區的胡姓男子，用加壓式噴壺朝車輛內噴酒精以全面消毒，結果按壓時突然爆炸，衝擊力傷及其右眼，傷口流血不止，要馬上送院。

武漢艾格眼科醫院漢陽院院長朱炎華稱，胡男眼睛角膜上有兩個非常大又深的傷口，裏面還有瘀血，「整個眼球是塌陷的」。醫生做了3個多小時手術，在傷口縫了20針，成功穩固胡男右眼視網膜。胡男遇爆炸後視力只能看到微弱的光感，術後已能看到幾隻手指。

男子的右眼因爆炸衝擊造成大條傷痕。（看看新聞影片截圖）

朱炎華認為爆炸的主因是加壓式噴壺內的壓杆，在不停被按壓過程中產生靜電，令壺內酒精爆燃，他提醒酒精如果在空氣中的濃度達19%、溫度高於攝氏22度的情況下，無明火都可燃燒，建議別用加壓式噴壺噴酒精。院方又指，出外買菜後其實只需要在手和衣服表面消毒一下，沒必要在空氣中噴灑大量酒精，增加點燃風險。

早於上月初，安徽合肥就有一個王姓女子穿着人造纖維衣服，在身上噴了幾遍酒精消毒，噴完不到兩分鐘入廚房睇火，結果走近爐頭時，身上酒精揮發爆燃，臉、手多處燒傷。當時安徽安醫大一附院燒傷科主任徐慶連已呼籲別盲目噴酒精，75%的酒精接觸到衣服產生的靜電、煮飯的明火、破損的電綫等，都有機會在噴酒精時着火。

他提出4點使用75%酒精的注意事項：