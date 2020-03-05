新冠肺炎│防疫抗疫基金資助食肆最高20萬　即日起申請小販都有份

受新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）影響，街上人流稀疏，嚴重打擊食肆的生意，政府早前成立300億「防疫抗疫基金」支援受疫情影響的行業，當中包括食環署為食肆、小食店等按餐廳種類推出8萬至20萬港元資助，小販亦可獲5000元資助。計劃今日（3月5日）起開始接受申請。

政府月初宣布成立100億元防疫抗疫基金，為受疫情影響的僱員及僱主提供支援.(盧翊銘攝)

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食環署推出的「食物業界別及持牌小販資助計劃」，今日（3月5日）起開始接受申請。

食物業界別中8類持牌人可獲資助，當中合資格普通食肆、水上食肆、工廠食堂持牌人可獲一次性20萬港元資助；小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、麵包餅食店及燒味滷味店可獲8萬元；合資格小販持牌人亦可獲發5000元，預期可分別惠及約2.8萬個及約5500個相關的合資格持牌人。

申請人可在食環署網頁（https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/Anti-epidemic_Fund/index.html）下載有關計劃申請表格，之後親身、郵寄或以網上遞交方式提交申請，截止日期為5月4日下午5時。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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