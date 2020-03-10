網紅遊苗栗火炎山　性感拋胸崖邊拍照　網民轟：摔一次就永待在那

近日特別多人去郊遊，欣賞美景影靚相沒問題，但請別用生命去冒險，如若出事還要人出手救你！台灣一名在facebook擁15萬追蹤者的網紅，日前分享遊覽苗栗縣火炎山的照片，當中打扮性感的她以身犯險，站在極危險位置與峽谷景色合照，惟有網民直言太危險，稱該處山崖地質不穩隨時崩塌，亂拍亂走有可能跌死。

台灣女生到火炎山遊覽，拍下多張性感美照，引來網民討論，有人質疑太危險。（Viki chen fb）

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fb帳戶「Viki Chen」擁有15萬名追蹤者，這名女網民來自台灣，平日不時分享性感照，上月底她前往苗栗縣三義鄉苑裡鎮交界、曾被網民票選「台灣百大必訪步道」冠軍的火炎山，其後發帖分享稱「某人找我喝下午茶突發奇想帶我去爬山...穿厚底鞋爬石頭路上下山走了四小時，還好景很美！」，並上載多張行山照。

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性感行山照一如以往引來其追蹤者讚賞以外，也有部分網民看到照片感擔心，尤其是照片中她所站位置極靠邊，一旦泥土鬆脫後果不堪設想，「摔一次就永遠待在那了」、「這是地質不穩的地方呀」、「珍惜生命，不然唐三藏會帶你往西方取經」。

事實上當局在火炎山現場也有設置提示牌，表明「斷崖有掏空，請勿靠近！」，亦在崖邊設有繩索以防萬一。不少當地人也提醒，該處地勢地形常變，下雨後更不時出現崩落情況，下方就是百米深山谷，如果失足或土壤鬆軟會十分危險，重申遊玩時大家要多注意自身安全。