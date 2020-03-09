無品港客福岡回港穿防護裝　落機即除低走人　剩大堆垃圾被批自私

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，不少人外遊乘搭飛機時亦戴上口罩，甚至雨褸自保。最近有港男於福岡坐飛機返港時，發現一無品乘客於座位穿上全套防護衣，但落機時卻即除低走人，剩下大堆垃圾留職員「執手尾」，樓主更鬧爆該人自私，「賤到爆炸」。

Alex指，發現機艙中間一排有人穿上「董太裝」，直至下機時該乘客即除下防護衣走人。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）

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網民Alex Lam於其fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」分享事件，稱上周六（7日）乘搭香港快運UO639航班，由福岡飛往香港。他指機上全是香港人，均有戴上口罩，部份人甚至戴眼罩及雨褸，可見大家非常注意衛生。

不過Alex指，機艙中間一排有人穿上「董太裝」，下機時該乘客即場脫下防護衣走人，留下大批垃圾。相中可見，窗邊座位被整套藍色防護衣遮蓋，更有一件白色雨褸及機艙雜誌被遺在座位上。Alex批評，「落機唔執返走，留低畀人清潔，賤到爆炸」。

相中可見，座位被整套藍色防護衣遮蓋，更有件白色雨褸及機艙雜誌同樣被遺在座位上。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）

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有任職該航空公司的空姐網民留言指，理解現時不少人會在機上穿雨褸及口罩自保，但很多乘客下機時不自行清理垃圾，結果大量用過的雨褸、口罩及紙巾等垃圾遺留在機上，最終要機艙服務員幫忙執手尾，「我哋得對手套同口罩，如果有病毒我哋真係死得」。

該網民又指，即使是清潔人員，亦只得手套及口罩保障衛生，工作時中招率極高，情況令人無奈。其他網民紛紛留言批評很多港人乘客行為自私，「做任何事之前要諗吓會唔會影響其他人，唔好咁自私無品」、「啲人成日未落機就除晒，咁著嚟做乜」、「厚顏無恥」。

（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」）