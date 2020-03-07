新冠肺炎｜韓國火鍋店生意慘淡　《超人》星爸一個舉動感動老闆

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情繼續肆虐全球，重災區之一韓國服務業大受影響，街頭冷清清，大家都怕群眾聚集會受感染，不少食肆生意慘淡。不過一間火鍋店老闆近日卻分享指，綜藝節目《超人回來了》明星寶寶「娜恩與建厚」的知名足球員爸爸朴柱昊與友人到訪該店時，做了一個溫暖舉動，令老闆相當窩心，兩人因而被網民大讚！

麻辣火鍋店的老闆在Instagram發文，大讚朴柱昊和李根鎬窩心點餐，為他帶來一點力量（IG「song85th」圖片）

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混血小姊弟「娜恩和建厚」，跟隨韓國職業足球員爸爸朴柱昊拍攝親子綜藝節目《超人回來了》而大受歡迎，這對可愛明星寶寶的日常生活吸引不少粉絲。近日一間麻辣火鍋店的老闆在Instagram發文，指朴柱昊和國家級足球員李根鎬到店光顧，「他們說真的很好吃，一點點了11人份」。老闆說，新冠肺炎爆發期間是最艱難時期，但「托他們的福得到了力量，非常感謝」，還笑言會開始關注韓國職業足球賽，支持他們。

混血小姊弟「娜恩和建厚」，跟隨韓爸爸朴柱昊拍攝親子綜藝節目《超人回來了》而大受歡迎。（《超人回來了》截圖）

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消息傳出後，網民都紛紛大讚「好溫暖」、「幫老闆衝業績，善良的帥哥」，不過亦有人擔心他們吃太多了，「兩人竟然吃了11人份」，又認為最近光顧火鍋店確實高危，「小心，要注意健康啊！」

因混血小姊弟家中迎來第三個寶寶出生，朴柱昊舉家到妻子Anna的家鄉瑞士陪產，因而暫別節目。朴柱昊原計劃近日帶兩姊弟回韓國開學，但由於新冠肺炎疫情仍然嚴重，唯有暫緩回韓計劃，亦未知何時會重回《超人回來了》的拍攝。