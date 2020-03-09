美日混血模特兒誘惑度衝破螢幕！纖腰翹臀拍內衣、泳裝寫真夠性感

混血兒的美就是與眾不同！美、日混血模特兒朝比パメラ（Pamela Asahi）就是代表之一，看到她的時候既能感受到西洋誘惑，又會洋溢出東瀛女性美。朝比做得到模特兒，身材當然fit到漏，她更不時會穿上泳裝或內衣拍寫真，在IG上大派福利照，令一眾支持者大飽眼福！

朝比パメラ （Pamela Asahi）是一名美日混模特兒，IG上不時都會有性感的泳裝或內衣寫真，令網民們都大飽眼福。（IG「pamypamypamy」圖片）

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朝比是一名90後，今年28歲，出生於美國紐約市，再到日本讀書長大，並畢業於「日本美容專業學校」，取得了相關專業資格。在照片中的朝比看起來十分高挑，但原來真人只有1.6米高，相信是因為她身型夠均勻，才能營造出這樣的視覺效果。

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C級上圍加上21吋半的纖腰，相信已令不少網民給予極高評價，加上她的超大眼睛及瓜子臉，簡直可達女神級數！朝比擁有大好本錢，平時亦會大方地拍照打卡與網民分享，間中更會有誘惑度十足的內衣、泳裝、低胸照等等，至今成功吸納10萬名粉絲，希望她會繼續造福人群吧！

（綜合）

【熱話#同場加映2】（01製圖）

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泥泥的IG達成50萬名粉絲的時候，曾經上載一張十分之哄動的福利照。（IG「janie.lin」圖片）

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