【新冠肺炎】日驚安之殿堂出招打擊炒口罩　一包25蚊第二包變天價

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本政府早前宣佈一連串措施防止口罩荒，就連當地的「驚安之殿堂」（Donki），最近亦跟機出招打擊炒賣口罩。有網民發現其口罩價格非常奇怪，一包的售價只需298日圓再連稅（約25港元），但如果再買第二包即變成9999日圓再連稅（約756港元），售價貴得嚇人。

該日本網民於Twitter上載相片表示近日光顧「驚安之殿堂」其分店，經過口罩貨架時，仍見有三次元女生版口罩，而樓主細看價格卻發現其驚人真相。（Twitter圖片）

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該日本網民於Twitter上載相片表示近日光顧「驚安之殿堂」其分店，經過口罩貨架時，仍見有三次元女生版口罩，而樓主細看價格卻發現其驚人真相。

原來分店早前曾貼出告示提醒口罩只可一人一包購買，今次更特意提高價格防止客人轉售炒賣。本來一包7個口罩售價只需298日圓再連稅（約25港元），但如果再買第二包，其售價即變成9999日圓再連稅（約756港元），差距非常誇張。

本來一包7個口罩售價只需298日圓再連稅（約25港元），但如果再買第二包，其售價即變成9999日圓再連稅（約756港元），差距非常誇張。（Twitter圖片）

事件引起大批網民熱討，他們稱「驚安之殿堂」是不少中國人搶購大量口罩的熱點，這個方法亦有效防止炒賣。他們更指比起大字寫着一人一包或一家庭一盒等字眼，這昂貴的價格確可令客人卻步，只買足夠的份量，並非多買囤貨。

不過部份網民指，其實規則並未限購買次數，客人可分開數次購買一包口罩，如此下去還是會瞬間清空貨架。但有人解釋每次排隊付款亦需時，這是不化算的行為。有網民笑言除非是有錢人就可以買2包了，「展現財力的時候到了」、「今次果然是絕不限購，隨你買」、「如果真的有人買2包，他是最愚蠢的人」。

（Twitter）

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