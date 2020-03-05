新冠肺炎｜京都仁和寺「佛系抗疫」　日製200個加持紙口罩派信徒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於全球肆虐，日本確診個案數字持續上升，情況令人關注。日本全國休閒設施包括主題樂園、博物館、美術館等，亦受疫情影響而相繼暫停營業，惟於京都的仁和寺則繼續對外開放，不受任何影響，最近更加入抗疫行列，向參拜信徒派發特製紙口罩，引來不少網民關注。

仁和寺近日於Twitter宣布自3月1日開始，每日將向前來參拜的信徒派發200個特製口罩。不過相中可見，口罩並非由常見的不織布製造，而且質料看似較薄身。（Ninna_ji＠Twitter圖片）

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仁和寺近日於Twitter宣布自3月1日開始，每日將向前來參拜的信徒派發200個特製口罩。不過相中可見，口罩並非由常見的不織布製造，而且質料看似較薄身。

官方後來解釋指，原來口罩由一種名為「奉書紙」的和紙摺疊製成，長約9厘米、寬約20厘米，負責製作的僧侶與寺廟職員在過程中需摺紙、蓋印、鑽孔到穿線等，更會印上代表藥師如來的古代梵文。做一個亦花費不少時間，故每日只製作約200個。

原來口罩由一種名為「奉書紙」的和紙摺疊製成，長約9厘米、寬約20厘米，負責製作的僧侶與寺廟職員在過程中需摺紙、蓋印、鑽孔到穿線等，更會印上代表藥師如來的古代梵文。（Ninna_ji＠Twitter圖片）

他們完成後，便會在每天早晨禮拜時向參拜信徒派發，並於藥師如來像前供奉，祈求脫離病痛等的祝福。而在當地佛教習俗中，僧侶在佛前供奉時，為了避免供品沾染了自己不乾淨的氣息，因此會用被稱作「覆面」的紙製口罩，把口、鼻遮起，他們在寫經時同樣也會戴上。

仁和寺執行長吉田正裕稱，紙口罩實屬宗教性質的道具，但亦希望能藉機讓大家意識到戴口罩的重要性。亦有網民對於仁和寺的特製口罩表示感謝，又稱祝願疫情盡快消失。

（Twitter、maidonanews）

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