美股熔斷｜恒指高開無視道指倒水　網民：見證燈神媽咪麵「神跡」

千金易得，明燈難求。美股三大指數昨晚（9日）一開市即大跌超過7%觸發熔斷機制，被形容為黑色星期一。港股周一亦大跌逾千點，收市前傳奇燈神網民「麵咪媽」（媽咪麵、麵神）在連登討論區發出「神諭」，在收市前開Post表示會買牛證，覺得明天（即今天）恒指會上升，但「彈弓手」於收市之後又開Post說自己沒有膽量未有買貨，令一眾跟買的網民怨聲載道。 縱使美股急跌，惟恒生指數今早（10日）9時30分以25,285點開出，不跌反升220點，至中午收市更升454點至25,494點，令不少網民高呼神奇，笑言麵神連美股大跌2,000點燈力也絲毫不減。

股海明燈媽咪麵昨日彈弓手不買牛證，結果今日恒指高開。（電影《阿拉丁》劇照）

↓↓↓ 股海燈神媽咪麵彈弓手沒有買看好恒指的牛證，結果是日恒指高開，網民都表示佩服 ↓↓↓

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美股昨日開市大跌至觸發熔斷機制，需要停市15分鐘，復市之後雖然一度反彈，但最後仍然在低位附近收市，道指收報23,851點，大跌2013點或7.79%，跌幅為史上最大點數跌幅紀錄。其實昨日港股受到環球經濟的影響，亦出現1106點大跌，不過恒指在昨日經過美股歷史性三大指數熔斷式大跌之後，今日開市時不但未有見紅，反而更出現高開，令不少人直言「好難捉摸」。

就在昨日兵荒馬亂之際，一早已經被一眾連登仔捧為「燈神」的股海明燈網民麵神於收市前的3時39分開Post，稱自己要一雪前恥，認為圖表顯示明天很大機會升，將會購買看好的恒指牛證，「有冇人信我，畀隻靚牛嚟」，網民見狀都笑指要一起學牛叫。

網民列出媽咪麵彈弓手的紀錄。（連登討論區截圖）

↓↓↓ 燈神示意圖 ↓↓↓

不過在收市之後的4時01分，麵神竟然再開Post說自己「都係過唔到自己嗰關，唔夠膽買」，又向各位表示抱歉。多位已經跟風買定離手的網民見狀立即「嬲到跳晒制」，狠批「收市先嚟講」、「你早兩分鐘講唔好」、「還我血汗錢」。有網民將麵神「彈弓手」一事開Post公審，有人直言「成個市等緊麵神指揮，佢仲彈出彈入」，表示不會再相信他。

麵神「話牛唔牛」之後，竟於昨晚10時美股開市之後開Post認叻，笑指自己「好彩冇入牛，入咗真係瞓唔着」。經過昨晚歐美股市一輪腥風血雨之後，港股升定跌終於在今早見真章。結果今早恒指高開，網民感嘆麵神又中，「媽咪麵無買牛，昨晚美市跌到X街，今朝香港都升」、「好X癲」、「準到黐線」、「見證神跡」、「唔信唔得」。