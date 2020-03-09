黑色星期一｜匯豐控股跌穿50元大關　網民討論幾時撈底做食息一族

新型冠狀病毒（COVID-19）導致的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，近日連歐美國家都有爆發迹象，拖累油價大跌，令今日（9日）亞洲時段多國股市連帶大跌，其中香港人收息愛股獅王匯豐控股（0005）更跌穿50元大關，低位曾見48.7元，令現價息率上升至約8厘的水平。有網民眼見5號仔股價吸引，便希望低撈收息兼鬥長命，但亦有人認為低處未算低，目標要重見SARS時期的「3字頭」價格！

匯豐控股於過去一年不斷向下，有網民認為是時候買貨等收息，亦有人認為股價仍然可以繼續向下，撈底未是時候。（資料圖片）

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今日恒生指數開市即裂口低開1012點，報25132點，匯豐以49元開市之後一度繼續向下，但即使反彈幅度亦不多，直至今日收市報48.75元，跌約3.75%。匯豐由過去52周高位的69.7元至今下跌約三成，但派息仍然維持每年每股約0.51美元（約3.978港元），所以現價息率已經相對提升至約8.1厘。

5號仔雖然跌跌不休，但網民對於股價一直都十分關注，皆因不少人已經準備好現金，隨時撈底等做「食息一族」。不過就算有錢唔等使兼預了隨時坐貨三五七年，買貨仍是愈抵愈好，所以不少網民都討論到底應該在什麼價位入市。

↓↓↓ 網民討論現價撈匯豐抵唔抵！ ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

有「大好友」網民眼見匯豐跌穿50元就十分心痛，大喊「又話50蚊係鑽石能量底！」，未知他是否因為高位入市而蝕到入骨；不過亦有人笑指「喜歡坐艇先係有錢人的一個Character（性格）」。

至於「淡友」網民就不斷下調匯豐目標價，45、40、35都未夠低，認為要重現SARS的33蚊，甚至是28蚊供股價才會買貨，並上載當年股評人胡孟清於電視節目上因為匯豐暴跌而落淚的照片。

網民對於現階段是否應該買貨收息意見分歧，但淡友明顯較多。（資料圖片）

有人開Post分享，指自己已經於約48元的價位買入20手匯豐，感覺「有今生無來世！成個人舒服晒！」，可是就被不少人大潑冷水，笑稱他太早買貨，直言會繼續跌，「漫長嘅黑夜就降臨了」。