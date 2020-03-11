新冠肺炎︳自製超誇防疫裝搭飛機逃離美國　內地媽：回祖國避難

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）在多地擴散，有內地人反而嫌外國不安全，想返回內地避疫情。台灣日前瘋傳一段機場轉機影片，一對內地夫婦「重裝」坐飛機，除了白色保護衣，媽媽還抱着女兒用傘子撐起一道透明膠簾防疫。空姐要求他們在機上收起傘子，結果在登機口又發現他們藏了另一把傘，在機上又嫌髒要放防護墊，空姐指這名媽媽聲稱「美國太可怕」，所以要回祖國難。然而，有航空界人士建議，如果旅客如此害怕目前就不應坐飛機。

兩夫婦都穿上白色防護衣，妻子更抱着女兒撐着一把連上膠簾的傘。（影片截圖）

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疫情期間如迫不得已要坐飛機，有些旅客會戴上N95甚或眼罩，但大前題當然是不影響到他人，可惜始終有自私旅客。台灣傳媒報道，當地航空圈最近瘋傳一段影片，顯示一對內地夫婦帶着女兒經台灣轉機回內地，男旅客身穿白色保護衣、戴護目鏡走在前，但最誇張的還是他妻子，抱着女兒跟在後面，保護衣之餘還撐着一把傘，傘子連着一道「膠簾」罩住全身，旁邊旅客呆呆看着二人裝扮。

媽媽轉機時換了一把傘，繼續撐着「防疫簾」。（東森影片截圖）

這對夫婦由洛杉磯乘商務艙經台灣轉機回中國，自登機就全身包到實，空姐發現這名媽媽上到機坐下還撐着傘，即時告知會影響到旅程安全，示意要收傘，惟對方一度反問，「真的不能撐傘嗎？我的小孩戴不住口罩」，後來她打開類似帳篷的東西套上那道膠簾。

另類防疫方法：

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內地媽媽之後又覺得位子髒要自備防護墊，飛行15小時不吃不喝，母女躲在那道膠簾內，爸爸每隔4至6小時為母女換口罩。下機轉機前，他們又幫女兒換防護服，在登機口空中服務員們再發現這對夫婦還藏了另一把傘，稱傘子會變髒，空姐大嘆他們「恥度破標」。

空姐表示曾問他們為什麼如此擔憂還要勉強搭飛機，該名媽媽稱美國太可怕「要回大陸避難」，「覺得祖國疫情控制得不錯」，所以回去避疫。新冠肺炎主要經飛沫傳播，有台灣空中服務員職前訓練師表示，飛機內的空氣系統是乾淨的，但問題是你無法確定旁邊坐的會是怎麼人，「這是比較可怕的」。

（東森新聞）